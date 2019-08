El punto en Neiva le alcanzó a Millonarios para igualar a los líderes

Huila hizo un gol rápido, se conformó y luego le dio la pelota a Millonarios, pensando, tal vez, en que poco daño iba a hacerle. Y, la verdad, fue así durante buena parte del segundo tiempo, hasta que Juan David Pérez, en el minuto 37 del segundo tiempo, encontró el hueco, pateó y consiguió un empate que mereció, este domingo, en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

El técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto, terminó moviendo su formación titular con respecto al equipo que el miércoles perdió con Medellín en la Copa Colombia. Cambió a los dos laterales, metió a César Carrillo en lugar del suspendido Jhon Fredy Duque e hizo reaparecer a Juan Camilo Salazar tras su paso por San Lorenzo, y al portero Wuilker Faríñez, que volvía tras la Copa América.



De la mitad de la cancha hacia adelante, Millos buscó alternativas. De la mitad hacia atrás, los centrales volvieron a darle problemas: A los 9 minutos, Ómar Duarte le ganó la espalda a Álex Rambal, llegó al fondo y tocó atrás, Faríñez dejó un rebote corto, la zaga no reaccionó y Bayron Garcés anotó el 1-0.



A Millonarios le costaba llegar. Tenía intenciones pero no ideas. Intentó abrir el juego por las bandas con Óscar Barreto y Hansel Zapata, con Salazar haciendo las veces de enganche y con Cristian Arango arriba. Pero Salazar se torció un tobillo y no pudo terminar el primer tiempo. Mackalister Silva entró por él. Y luego, ya en la segunda parte, Pérez entró por Zapata. Ya la fórmula de ataque era la misma de antes...



Huila, que puso a trabajar a Faríñez en los primeros minutos del segundo tiempo, pareció conformarse. Millos le quitó el balón y el equipo local no peleó mucho la posesión. Los visitantes empezaron a crecer. Pinto hizo debutar al costarricense José Guillermo Ortiz, en lugar de Arango, y en la primera que tuvo, la tiró por encima. Luego bajó un balón de cabeza pero no encontró socio para rematar. Muy poco para hacer una evaluación a fondo.



El empate llegó tras una recuperación de Barreto, una habilitación de Carrillo y un remate de Pérez desde el borde del área. "Era fundamental acá por lo menos no perder. sacar puntos de visitante siempre es importante. En el segundo tiempo salimos con otra mentalidad y pudimos conseguir un punto importante", dijo Pérez a RCN.



Millonarios podía ser líder de la Liga si ganaba. Al final sacó un empate que lo deja empatado en puntos con el puntero, Medellín, pero con peor diferencia de goles. No es un mal balance.



