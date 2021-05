Más líos por situación de orden público: se aplaza juego clave en la B

La situación de orden público en el país obligó a un nuevo aplazamiento en el torneo de ascenso. El partido entre Atlético Huila y Cortuluá, que se debía jugar este miércoles en Neiva, fue suspendido y por ahora no tiene fecha de disputa.

El encuentro estaba programado para las 3:15 de la tarde, pero no se pudo realizar por no haber fuerza pública disponible para su realización.



El juego era clave para la definición de los cuadrangulares semifinales de la B. Luego de cuatro fechas, Cortuluá es líder, con siete puntos, y Huila, que ya tiene asegurado el paso a la final anual por haber ganado el primer torneo, es último con cuatro unidades.



El otro partido del grupo A, entre Leones y Fortaleza, se disputa a esta hora en Itagüí, pero no se pudo transmitir por televisión por la misma causa. El equipo bogotano es segundo, con seis unidades, y Leones es tercero con cinco.



Debido a los problemas de desplazamiento que hay en el país por causa de las marchas y bloqueos, la mayoría del plantel de Cortuluá había llegado en avión a Neiva desde el lunes, pero algunos jugadores tuvieron que hacer el viaje en moto.



Ya se habían presentado problemas similares con un partido del otro cuadrangular semifinal, entre Atlético de Cali y Deportes Quindío, que no se ha podido disputar. Está programado para el domingo a las 3:30 de la tarde.



