Huila perdió con Medellín y depende de un milagro para evadir la B

Pese a que perdió de nuevo en su casa frente a Medellín y gracias a un gol en el último minuto de Bucaramanga en el Sierra Nevada, el Huila mantiene hoy vivas las ilusiones de salvar la categoría en 2020, pero para ello deberá superar a Jaguares en el último compromiso que se disputará en Montería.

El de este jueves no fue la excepción y volvimos a ver pese a la necesidad de ganar a un equipo timorato, enredado y falto de ideas. Tal vez la presión hizo que hasta el mismo técnico luciera equivocado desde el primer minuto alineando a un hombre como Michael López que no fue de la partida en la práctica de fútbol del día martes y muy poco aportó mientras estuvo en el campo de juego.



El partido como era de esperarse comenzó con un Huila volcado a predios del golero González, pero que pocas veces puso en apuros el pórtico del poderoso. Con el transcurrir de los minutos fue el equipo antioqueño el que se adueñó del campo de juego y de la pelota y aprovechando el nerviosismo del local, comenzó a generar acciones que llenaron de temor a los cerca de 1500 aficionados que hicieron presencia en el Plazas Alcid.



Deiner Quiñones con su cintura endiablada fue toda la tarde pesadilla para la zona de volantes y la zona defensiva. Pese a que pocas veces los laterales del equipo paisa salieron al ataque, si hay que decir que su zona de marca lució impasable con Arregui y Moreno.



A los 34 minutos del primer tiempo en un tiro de esquina levantado por oriental fue precisamente el argentino el que se levantó libre marca y silenció el Plazas Alcid.

Huila nunca pudo levantarse de ese revés y para rematar perdió por lesión a sus jugadores Harrison Henao y Víctor Moreno.



Un remate de costado de Diego Echeverri en los primeros minutos del partido, que sacaron de la raya y otro de Harold Rivera en las postrimerías del mismo, muestran el pobre trabajo en fase ofensiva del cuadro huilense. Hoy el equipo opita está pagando el no haber hecho respetar su localia y el permitir que sus rivales se llevaran de su casa más del 60 por ciento de los puntos que disputó.



No sé si al final las cosas se le den al Huila, pero lo cierto es que jornada tras jornada, los resultados se le siguen dando para que mantenga la categoría. Hoy el panorama no es distinto y su continuidad o no dependerá de una victoria en la última fecha frente al cuadro cordobés y que el equipo de Santa Marta pierda en su visita al Palogrande.

Lo único cierto es que el enfermo sigue en cuidados intensivos y solo hasta el próximo fin de semana se sabrá si finalmente mejora y se salva.



La buena noticia es que para ese decisivo juego ya podrá contar el técnico Bernal con la habilidad y la rapidez del juvenil Andrés Amaya.



Pendiendo de un milagro el equipo huilense, tendrá ocho días para planear el compromiso frente a Jaguares en el último chance que le queda.

Síntesis

Atlético Huila 0/1 Medellín



Atlético Huila: Geovanni Banguera (6); Jonathan Pérez (5), Víctor Moreno (6), Felipe Cardoza (6), Luis Mosquera (5); Jean Pestaña (5), Harrison Henao (SC); Bayron Garcés (6), Michael López (5), Michael Ordoñez (6); Diego Echeverri (5).

D.T.: Jorge Luis Bernal



Independiente Medellín: David González (6); Jonathan Marulanda (6), Jesús Murillo (6), Andrés Cadavid (6), Elvis Perlaza (5); Adrián Arregui (6), Didier Moreno (6), Andrés Ricaurte (6); Déinner Quiñones (6), Brayan Castrillón (5), Stiven Rodríguez (5).

D.T.: Aldo Bobadilla.

Partido: Regular



Goles del Medellín: Adrián Arregui (34PT)

Cambios en Huila: Harold Rivera por Harrison Henao (5PT), Brayan Orozco por Michael López (1ST), John Córdoba por Víctor Moreno (7ST)



Cambios en Medellín: Edwin Mosquera por Stiven Rodríguez (22ST), Juan Manuel Cuesta por Brayan Castrillón (29ST), Héctor Urrego por Jonathan Marulanda ( 46 ST)

Amonestados en Huila: Jonathan Pérez, Felipe Cardoza, Diego Echeverri.

Amonestados en Medellín: Andrés Cadavid

Expulsados: No hubo

Figura: Adrián Arregui (6)



Estadio: Plazas Alcid

Asistencia: 1500 Aficionados

Taquilla: No suministrada

Arbitro: Wander Mosquera (6)



JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Para El Tiempo

Neiva