Hugo Rodallega parecía tener buenas opciones de regresar al fútbol colombiano, concretamente, al club del que es hincha, el América de Cali. Sin embargo, el propio jugador anunció el jueves, en sus redes sociales, que esa puerta se cerró.

Rodallega, de 37 años, dijo en ese mensaje que el técnico del América, Alexandre Guimarães, “le bajó el dedo” para que no llegara al equipo, algo que el entrenador desmintió este viernes.

Guimarães negó haber rechazado a Rodallega

“No voy a estar acá en dimes y directas, lo único que quiero decir es que: Primero, no soy el César para hacer el pulgar para abajo y decir que aquí no. Ojalá tuviera el poder del César y no lo tengo”, dijo Guimarães.



Este viernes, Rodallega sorprendió con un mensaje en su cuenta de Twitter: “Jugaría en cualquier equipo que quiera contar con mis servicios”. Y agregó: “6.5 necesitaría ponerme a punto”.

Jugaría en cualquier equipo que quiera contar con mis servicios. — RODALLEGA⚽️#23 (@hugol1120) January 13, 2023

El atacante, que quedó libre en diciembre tras terminar su contrato con el Bahía, de Brasil, habló con De fútbol se habla así, de DSports, sobre la situación que vivió con el América.



"Yo estaba totalmente dispuesto para ir al América, Adrián Ramos quería que yo llegara. Él me dijo que iba a hablar con Guimarães sobre mí y la respuesta del técnico fue que le parecía interesante mi opción", agregó.



Tras las declaraciones del entrenador brasileño, nacionalizado costarricense, Rodallega quedó desconcertado. “Me sorprendieron las declaraciones de Guimarães por lo que me había dicho Tulio la noche anterior. Yo ya no sé qué fue lo que pasó”, explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Alexandre Guimaraes Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



Según Rodallega, lo económico no era problema para haber firmado con el América. “Me bajé la mitad del salario que ganaba en Brasil para llegar al América. El problema nunca fue económico. Cualquier club puede pagar esa cifra”, aseguró.



Rodallega afirmó que acababa de recibir una oferta para volver a Turquía, pero que su intención es jugar en Colombia. Incluso, en el Deportivo Cali, su último equipo en el país, con el que fue campeón en 2005-II.



DEPORTES

Más noticias de Deportes