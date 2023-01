Una de las novelas de los últimos mercados de fichajes del fútbol colombiano es la posibilidad de que el atacante Hugo Rodallega vuelva al país, particularmente, al América de Cali.

Hace año y medio, la posibilidad de que llegara al club estuvo muy cerca, pero al final no se concretó. “Quedo triste porque quería ver la posibilidad de jugar en América. Con Adrián Ramos tengo una cercanía muy grande, desde pequeños. Yo seguiré siendo hincha de América y eso no me lo quita nadie“, declaró Rodallega en ese momento a Zona libre de humo.



A pesar de ser seguidor del América, su mejor momento en Colombia fue en el Deportivo Cali, con el que solamente jugó un semestre, pero se despidió como campeón de Liga: marcó 12 goles en 26 partidos y partió con rumbo al Monterrey de México.

Hugo Rodallega, en su paso por Deportivo Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO



Tras una larga carrera en México (Monterrey, Atlas y Necaxa), Inglaterra (Wigan y Fulham), Turquía (Akhisar Belediyespor, Trabzonspor y Denizlispor) y Brasil (Bahía), Rodallega quedó libre a finales de 2022 y en esa condición comenzó a negociar su llegada al América.



Incluso, Tulio Gómez, el máximo accionista del América, llegó a afirmar que, si se vendían 30 mil abonos, Rodallega sería contratado por el club.



Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y este jueves, el jugador anunció en sus redes sociales que, por ahora, no llegará al América.

El anuncio de Rodallega: no jugará en América



Rodallega responsabilizó del tema a Alexandre Guimarães, el técnico del América. "El profe Guimarães bajo el dedo fue lo que me dijo el señor Tulio con quien tuve una conversación hace unas horas", escribió en su cuenta de Twitter.

Buenas noches hincha escarlata el profe Guimarães bajo el dedo fue lo que me dijo el señor Tulio con quien tuve una conversación hace unas horas dé antemano les agradezco de todo corazón ♥️ ese deseo de verme vestido de Rojo créanme hice hasta lo imposible por estar con ustedes. — RODALLEGA⚽️#23 (@hugol1120) January 13, 2023

"Dé antemano les agradezco de todo corazón ♥️ ese deseo de verme vestido de Rojo créanme hice hasta lo imposible por estar con ustedes", agregó el atacante, quien tiene 37 años.



DEPORTES.

