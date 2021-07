Esta vez tampoco fue América: el nuevo equipo de Hugo Rodallega

El delantero colombiano Hugo Rodallega tiene nuevo equipo. A los 35 años, vuelve a jugar en América, después de 12 temporadas y media en Europa.

Rodallega fue anunciado como nuevo jugador del Bahía, de la primera división de Brasil. El club lo presentó así en sus redes sociales.

✍🏽🇨🇴 Atacante Hugo Rodallega, ex-seleção colombiana, Premier League e artilheiro na Turquia, assina com o Esquadrão. Leia e assista tudo no #SócioDigital ➡️ https://t.co/SwfpCMCGjC #BBMP pic.twitter.com/tu34EuU1ui — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 9, 2021

Rodallega, desde hace algún tiempo, había manifestado su interés en jugar en el América de Cali, pero, aunque tuvo conversaciones con el máximo accionista del club, Tulio Gómez, nunca se concretó nada.

"Estuve conversando con don Tulio, él me manifestó también su deseo de que yo vistiera esta camiseta, me dijo que iba a tener reuniones con su nuevo cuerpo técnico, pero me quedé esperando". FACEBOOK

"Llevo años diciendo que quiero jugar con América, esta vez que las cosas estaban para conversarse, yo con libertad de poder hacerlo, antes con contrato era más difícil, ahora que soy jugador libre estuve conversando con don Tulio, él me manifestó también su deseo de que yo vistiera esta camiseta, me dijo que iba a tener reuniones con su nuevo cuerpo técnico, pero lamentablemente me quedé esperando, nunca me llegó una respuesta de parte de ellos", dijo Rodallega al Super Combo del Deporte, el martes.



"Eso me da a entender que no hago parte de ese proyecto del profesor Osorio. Obviamente, yo como profesional que necesita trabajar y buscar opciones, me tocó moverme por otro lado estoy intentando solucionar mi futuro”, agregó.



Rodallega debutó en el fútbol colombiano con Deportes Quindío, en 2004. Luego de ser figura en el Sudamericano Sub-20 del Eje Cafetero, en el que Colombia salió campeón en 2005, el atacante firmó con el Deportivo Cali, con el que dio la vuelta olímpica a finales de ese año.



En enero de 2006 se fue a México, donde jugó en Monterrey, Atlas y Necaxa, para luego ser transferido al Wigan, en enero de 2009.



Así comenzó su periplo por el fútbol europeo, que también incluyó pasos por el Fulham, en Inglaterra, y Ahkisar Belediye, Trabzonspor y Denizilspor, en Turquía.



