Independiente Santa Fe se movió y este domingo confirmó la contratación del delantero, Hugo Rodallega.

El deseo del atacante era volver al país, pero específicamente al América de Cali, donde ha realizado varios intentos y rebajas salariales para lograr un acuerdo. Sin embargo, la negativa que llegó desde el club, cambió todos los papeles.



Rodallega habló en Caracol Radio hace poco. No negó ni confirmó el acuerdo con Santa Fe, pero si afirmó que ya tomó una decisión respecto a su futuro y el club a donde irá.

Liquidado el tema



Sin embargo, muy temprano este domingo el club bogotano confirmó que Rodallega era la contratación bomba para este 2023.



"Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo con el delantero Hugo Rodallega", dice el comunicado cardenal.

Y agregó: "Una vez aprobados los exámenes médicos el atacante que hizo parte de la Selección Colombia y con paso por el fútbol inglés, turco, brasileño y mexicano será nuevo jugador del primer cam,peón".





