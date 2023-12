Hugo Rodallega se confiesa: ¿lo están buscando de Millonarios?

Hugo Rodallega fue sin duda el mejor jugador de Santa Fe en el campeonato, pese a que el equipo no pudo clasificar a los cuadrangulares.

El atacante fue el hombre gol y el que marcó la diferencia en una plantilla que resultó limitada para los retos que se le presentaron.



Ahora, cuando hay vendaval de salidas de jugadores de Santa Fe, Rodallega sigue firme, dispuesto a cumplir con su contrato y liderar el equipo que se empieza a armar para sacudirse de su mal momento.



Rodallega, sin embargo, tiene pretendientes. Uno de ellos ha sido Millonarios, el rival de casa, tal comoél mismo lo confesó.



"Sonó el tema de Millonarios y lo digo aquí: me han llamado de equipos de aquí de Colombia, incluyendo a Millonarios, pero eso pasa cuando ven que uno está bien. Eso lo puede hacer el equipo verde, el equipo rojo, el equipo azul, el equipo gris, es normal”, dijo Rodallega en entrevista con el diario As Colombia.

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe. Foto: EFE

El delantero, sin embargo, manifestó que está firme con el equipo cardenal. "Yo esto firme. Yo firmé un contrato, un vínculo que extendió mi estadía acá y yo estoy acá. Yo no entiendo por qué la gente sale a decir que Hugo se quiere ir o que Hugo dijo que se quiere ir, o que Hugo puso un tweet, o que subió algo a Instagram ¡eso es una red social! Al menos yo lo que hago con mis redes sociales es interactuar con la gente porque para eso uno las tiene", explicó.



Rodallega habló del roce que marcó el corto proceso de Hubert Bodhert en Santa fe por sus declaraciones: "Quizás él se expresó mal en una rueda de prensa donde está expuesto al público y eso hizo que se formara aquella polémica. Pero aquí nos reunimos de tú a tú, cara a cara, el hombre agachó la cabeza, pidió una disculpa, si había ofendido a alguien pidió disculpas y aquí se le aceptó, igual nosotros le pedimos una disculpa a él, por si en algún momento se sintió atacado o algo, pero sí nos dijimos las cosas a la cara y eso habla muy bien de él”.

Hugo Rodallega celebra su gol a Universitario en El Campín. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Ahora, con Peirano en el banquillo, es otra cosa: "Él dice que analizó los videos y fallábamos mucho en los pases. Lo mismo que dijo Bodhert. Pero Peirano lo dijo de otra manera y no se malinterpreta. Pero tácticamente, a la hora de defender, la idea de Peirano es mantener un bloque mucho más compacto, se ha visto un poco más de orden, a comparación de otros entrenadores, pero él ha llegado con su idea, está intentando imponerla, que la vayamos conociendo y que después seamos naturales y que impongamos nuestras virtudes y saquemos nuestras fantasías”.



FInalmente, Rodallega no descartó que en el futuro se deje tentar por la dirección técnica: "La ambición, como que querer ganar, querer todavía aportar mucho al fútbol y seguirle agradeciendo y seguirle disfrutando a todo esto que el fútbol me brinda. Esas cosas todavía no se han perdido. En el momento en que yo sienta que eso se va perdiendo agarro mis guayitos y como se dice, colguémoslos por ahí. Y muchas gracias, fútbol. Pero todavía no".



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

