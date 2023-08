Los futbolistas del América de Cali ratificaron el respaldo que le habían dado al entrenador Lucas González fuera de la cancha. El equipo escarlata derrotó 2-0 a Independiente Santa Fe en el juego que, de perder, sería el último partido del joven entrenador al frente del equipo

Adrián Ramos, el mismo que 24 horas antes lideraba el mensaje de respaldo a González en una rueda de prensa en la sede deportiva de Cascajal, fue quien marcó, al minuto 28, luego de una pelota quieta, el primer gol que hizo respirar al plantel. Luego, Andrés Sarmiento marcó el 2-0 final.



Del otro lado, Hubert Bodhert no se mostró muy contento. De hecho, en rueda de prensa, responsabilizó a los jugadores de Santa Fe por la derrota.

Bodhert 'suelta el bulto'

Bodhert. Foto: Captura de pantalla

Terminado el juego, en el que poco se encontró, el entrenador de Santa Fe, Hubert Bodhert, responsabilizó a los jugadores por la derrota.



“Fue un partido que se definió en la pelota quieta, y estuvimos muy mal. Luego, terminamos muy desorientados, el rendimiento de algunos de los muchachos no fue el mejor y nuestro partido no fue bueno. Quizá si fuéramos efectivos en las pelotas quietas, no nos llevamos este resultado”, dijo.



“Yo no me reprocho por venir a buscar el partido. América me gana en la pelota quieta. Cualquier pendejada que me tiraban al área era un problema. Ante eso me queda difícil desde el banco”, concluyó.

