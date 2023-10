Hubert Bodhert asume 'responsabilidad' tras goleada a Santa Fe: sus palabras

El técnico de Santa Fe Hubert Bodhert sufrió su derrota más dura desde que llegó al equipo cardenal, un 5-0 humillante propinado por Águilas Doradas deja al equipo en estado crítico, aunque aún dentro de los ocho.

La explicación de Bodhert

Santa fe vs. Águilas en la Liga Betplay.

En rueda de prensa el técnico asumió la responsabilidad, pero manifestó que se mantiene firme y con fe en la clasificación.



Reflexión: "Hay que tomar el tiempo para reflexionar, estamos dolidos y quizá no se va a ver nada bien por el resultado, pero estamos tranquilos y vamos a analizar lo que se tenga que analizar".



Su idea: "Muchos no van a reconocer nada bueno, pero el equipo empezó dominando y no hemos concretado. El rival fue muy eficaz".



Su cargo: "Solo agradecer a la hinchada que me recibió bien. Me enfoco en mi responsabilidad, asumo lo que pasó. Cuando no se gana hay un señalamiento y eso es lo que pasa".



Falta de definición: "Ahora queda una semana larga donde hay espacio para poder trabajar, tomar medidas desde el entrenamiento, venimos de un partido complejo y considero que cuando recibimos goles los sentimos. Hay que tener tranquilidad, descansar y asumir este duelo. Vamos a evaluar qué vamos a hacer. Este equipo tiene actitud y disposición. Confío en este grupo. He sido valiente ante cualquier situación, tengo fe. Vamos a buscar lo que merecemos que es la clasificación".



Afición: "A la hinchada es presentar disculpas porque no fue una buena presentación, los primeros que sufrimos somos nosotros. Invito a la hinchada a respaldar este grupo a muerte".

Palabras de Hugo Rodallega

"Somos los verdaderos responsable se perdió vergonzoso nos sentimos mal intentamos pasar la pagina y con consciencia de que se vio mal".



"Hay mucha tristeza en el camerino, todos tristes y dolidos, avergonzados, pero fuertes. Les dije que tenemos que afrontar esto. No podemos culpar a nadie".



"El hincha puede reclamar y decir lo que piensa. Mis palabras son cuidadosas porque he recibido mucho cariño. Tenemos que afrontar y asimilar esto y ofrecer disculpa a ellos".



