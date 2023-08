Santa Fe empató este sábado contra la Equidad 1-1 en partido de la fecha 5 de la Liga disputado en el estadio El Campín.

Reacciones del técnico

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. La Equidad. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Al final del partido el técnico cardenal, Hubert Bodhert, analizó el desempeño de su equipo y el resultado.



Análisis: "No tuvimos buen funcionamiento en el inicio de juego, con imprecisión en la mitad de la cancha, y La Equidad tiene un proceso acumulado, tuvo mejor funcionamiento en posesión, aunque no nos generaron tanto. Con Londoño encontramos sociedades y fue un equipo que generó 4 o 5 opciones. No fuimos grandes elaboradores".



Media distancia de La Equidad: "Me preocupa nuestro rechazo corto. Permitimos y dimos rechazos que sabíamos que eso podía pasar. Estamos buscando regularidad en los 90 minutos, aún no somos dominantes. Siento que el equipo va creciendo y vamos a tener errores que hay que corregir, pero ahí vamos".



Idea: "Lo que queremos es que el equipo recupere con intensidad y siga así, manejando los tiempos. Después del gol hubo afán pero generamos opciones para no empatar. Nos faltó eficacia. El fútbol a veces tiene semanas amargas, y nos está tocando hoy tomarnos la amarga".



Contundencia: "Nos faltó eficacia, tuvimos una pelota por banda de Viáfara que Hugo generalmente la mete y la saca el portero. Habrá partidos con más goles. Trabajamos bien y vamos a llegar a la regularidad".



Defensivo: "No planificamos un partido para ser defensivos. Siempre tuvimos un solo volante de marca. Si no se interpreta bien tienes que defender. Si los interpretes no funcionan suceden situaciones así".



Cali en Copa: "Seguridad, me siento seguro, creo en mi grupo y vamos por esta fase. Esperamos seguir adelante, si tendremos variantes que le den nueva cara a lo que queremos".



DEPORTES

Más noticias de deportes