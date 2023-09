Santa Fe logró una victoria muy importante en el clásico contra Millonarios, 4-2, que le permite avanzar en la tabla, en la fecha 10 de la Liga.

Al final del partido, el técnico Hubert Bodhert analizó el partido, la ventaja y habló de por qué el equipo frenó cuando pudo hacer más goles por la ventaja numérica de dos jugadores.

Palabra de Bodhert

Las expulsiones del rival: "Con la expulsión revisamos las tarjetas, teníamos a Torres y lo provocaban, buscamos una variante ofensiva y romper el bloque que nos iba a montar Millonarios".



¿Se relajó?: "En el 4-1 el equipo se posicionó bien, por ahí no intentamos más pero teníamos el control. El segundo de ellos es pelota quieta. Hizo lo que tenía que hacer en los 90 minutos. Millonarios es gran equipo que así tenga dos menos genera riesgo".



Remate del partido: "El primer cambio fue para bien, Batalla llegó y aumentó el marcador. Con 4 goles entra Mosquera porque Garavito tenía amarilla y discutía pendejadas. El equipo hizo posesión de pelota. Hizo lo que tenía que hacer. Ya estábamos en condición favorable. El equipo hizo un gran partido y otros jugadores ganan confianza".

Millonarios vs. Santa Fe Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Balance Santa Fe: "Día a día me gusta mi equipo, nos convencemos de las formas para seguir creciendo. Vemos un Santa Fe diferente, con mejor posicionamiento. Este equipo aún no tiene techo y vamos a dar mucho más".



Los criticados mejoran: "Confianza en ellos. Nos hemos protegido de todo. Somos conscientes cuando no se hacen bien las cosas y tenemos claro en qué periodo estamos. Hemos encontrado equipo y le damos continuidad. Confianza y respaldo".



Balance 10 fechas: "Tenemos que seguir lo planificado, este equipo sigue creciendo y falta mucho por mejorar. Vamos en ese plan. Ahora recuperarnos y pensar en el próximo compromiso en Tunja".



Moreno se destapa: "Ya son 3 goles en 2 partidos, es bueno para nosotros. Él sigue en un proceso se crecimiento, esperemos se mantenga en racha goleadora".



El rival: "Con dos menos es muy complicado, se pararon bien, hicieron una figura, controlamos la situación. En el 4-1 bajamos sin sentido de hacer daño, nos faltó. Al final aceleramos un poco".



