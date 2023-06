Alianza Petrolera vive un presente inigualable. Es puntero del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga y sueña con el paso a la final.

Ahora Alianza prepara el duelo clave contra Nacional en la fecha 5 del grupo A que puede definir el paso a la final.



El técnico Hubert Bodhert, encargado de guiar al equipo a estas instancias, disfruta el presente pero sabe que el partido contra Nacional vale más que tres puntos.

Nacional vs. Alianza Petrolera Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Este lunes, el DT habló de sus expectativas. "En caso de que se dé la victoria ante Nacional, toca ir a ganar a Rionegro. Águilas es un equipo muy bueno, y vamos a mantener nuestro juego para conseguir la victoria”, dijo el DT en Caracol Radio.



"Este va ser el partido más importante que me juego. Un partido que te lleva al liderato, y eso genera todo lo que hoy esta generando en Barranca. Y le debemos eso al fútbol”, agregó.



Pero el entrenador tuvo un comentario particular que desató humor en las redes sociales. El DT se refirió a la polémica de este lunes por la convocatoria de jugadores de la Liga local a la Selección Colombia, y no perdió la oportunidad para congraciarse con Néstor Lorenzo.



"Yo quiero hablar con Néstor Lorenzo para ver si convoca a 9 jugadores más de Atlético Nacional", dijo.



El DT de la Selección convocó al portero Kevin Mier y al lateral Andrés Salazar, que estaba con la Sub-20.

