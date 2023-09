Santa Fe empató 0-0 con Pereira en el compromiso de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, pro el DT, Hubert Bodhert, volvió a ser el centro de las críticas.

El técnico volvió a hablar y los aficionados, los seguidores del conjunto bogotano lo criticaron.

(Luis Fernando Montoya, el ‘campeón de la vida’, logró un nuevo y admirable título)(‘Búfalo’ Ovelar anotó golazo, pero tuvo que salir corriendo de la cancha: video)

¿Tan mal?

“Yo creo que Pereira no es un equipo fácil, que tiene una estructura en su fase defensiva compleja, por ahí nos obligó a equivocarnos en algunas situaciones, pero fue tanta nuestra insistencia que terminamos generando para abrir el marcador; había que abrir el marcador para que ellos salieran un poco más, pero no fuimos eficaces", dijo el estratega.



Y agregó: "El equipo se paró bien, me gustó el equipo y la serie está abierta. En Pereira también tenemos que hacer un trabajo y que ellos sean mucho más propositivos”.



Para él, su grupo jugó bien e indicó que le había gustado lo que los jugadores hicieron en la cancha.





“Me gustó el trabajo que hicieron los muchachos, creo que hicieron una buena presentación y estoy a gusto con lo que hicieron. Por ahí les van a aparecer algunas imprecisión, pero es normal. Me agradó lo que vi en el día de hoy”, dijo.



Las críticas no se hicieron esperar y los hinchas lo acabaron en redes.

El problema de .@HubertBodhert es que se autopersive como Pep Guardiola, no encuentro otra explicación a su falta de autocrítica. — Victor Amaya 🇨🇴🇫🇷 (@Victor_Amaya_Ad) September 28, 2023

Theo pregunta sería….



Puede ser a Hubert Bodhert el peor D.T del fútbol profesional Colombiano? — Andres Salamanca (@andresanta7) September 28, 2023