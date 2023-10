¿Mala relación? Así se ‘cocinó’ la salida de Hubert Bodhert de Santa Fe

Independiente Santa Fe vivió una noche de terror, este sábado, en el estadio Nemesio Camacho El Campín; la goleada 0-5 contra Águilas Doradas fue ‘la gota’ que colmó la paciencia de los hinchas y la directiva con el técnico Hubert Bodhert, quien fue destituido por el club este domingo.



El estratega de 51 años quedó muy tocado tras la dura caída de local en la fecha 16 de la Liga colombiana, fue la peor derrota desde que asumió como DT, y no solo por la goleada, sino por la imagen que dejó el equipo en el terreno de juego.



Después del silbatazo final del árbitro, Bodhert fue consultado en rueda de prensa por su continuidad en el banquillo ‘cardenal’ y su respuesta ya dejaba en el aire una posible despedida. "Solo agradecer a la hinchada que me recibió bien. Me enfoco en mi responsabilidad, asumo lo que pasó. Cuando no se gana hay un señalamiento y eso es lo que pasa", explicó el técnico.

Detalles de la salida de Bodhert

En la noche de este sábado, tras la goleada 5-0 contra Águilas Doradas, el ataque de los hinchas, a los jugadores, al técnico Hubert Bodhert y al presidente Eduardo Méndez, mientras se encontraba en uno de los palcos en El Campín, la directiva tomó la decisión de no dar continuidad al proyecto del estratega cartagenero.



La derrota fue la mecha que desató los problemas en la crisis interna que tenía el club.

Aunque la decisión de no continuar con Hubert Bodhert se tomó el sábado, el presidente Eduardo Méndez organizó este domingo una junta con Víctor Cuervo, Manuel Vargas, entre otros directivos, para definir los términos de la salida del DT: las opciones que se manejaron fue una renuncia de Bodhert al cargo, o una negociación para finiquitar el vínculo contractual.

Una alta fuente de Independiente Santa Fe, consultada por EL TIEMPO, confirmó que el principal problema de Bodhert era la mala relación que tenía con el grupo de jugadores: “la relación entre jugadores y técnico estaba rota desde hace tiempo”.



La fuente contó detalles de la relación dañada que había entre el técnico y los jugadores, ya que Bodhert llegó a mandar de bravo a Santa Fe y los futbolistas lo liquidaron. Además, no cayeron bien las declaraciones de hace algunas semanas en una rueda de prensa, en la que dijo que los jugadores eran los que habían entregado el partido, lo cual terminó de dañar la relación.



“Desde el principio, mi percepción es que él se equivocó en el trato con los jugadores, esa forma funciona en un equipo chico, pero no en un equipo grande con ‘generales con charreteras’. Ofender no es la forma, bravearlos no es la forma, cómo les va a decir que con menos había hecho más”, indicó la fuente.



Y es que la relación terminó de romperse tras la caída 3-0 contra Atlético Nacional en la fecha 13 de la Liga colombiana el pasado 20 de septiembre. En plena conferencia de prensa atacó a sus propios jugadores y los liquidó: “no estoy hablando de niños”.

“Con equipos con una menor nómina he competido mucho mejor, pero lo de hoy es frustrante y veo que Nacional es justo ganador porque tuvo mejor capacidad a nivel individual. Cada uno de sus jugadores muestra una calidad. Nosotros cometimos errores y horrores. Yo resumo a que ha faltado capacidad a nivel individual y eso deteriora el trabajo de grupo. Espero que tengan más tranquilidad y más seguridad y en la medida en que haya más de esto, podremos dar una mejor presentación”, fueron las explosivas declaraciones del entrenador.



Además, Bodhert perdió la confianza de sus jugadores tras afirmar: “Acá hay un tema muy claro y yo lo resumo en capacidad a nivel individual, esperamos que cada jugador pueda interpretar el juego, pero cuando tú comienzas a ver que para controlar una pelota es complicado, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico”.



Aunque no se ha confirmado si Hubert Bodhert decidió dar un paso al costado o si la dirigencia deberá indemnizar económicamente al estratega, Independiente Santa Fe podría anunciar a su nuevo entrenador en las próximas horas.



De acuerdo con información manejada por EL TIEMPO, el uruguayo Pablo Pereirano es el principal candidato que se maneja para llegar al banquillo del club ‘cardenal’. El estratega ya sabe lo que es trabajar en el equipo bogotano tras su paso como asistente técnico en la era de su compatriota Gerardo Peluso.

Santa Fe se quiere mover rápido para encontrar el reemplazo de Bodhert, ya que se viene el clásico contra Millonarios el próximo sábado. Además, la clasificación al grupo de los ocho se encuentra en juego, Santa Fe es sexto de la Liga colombiana con 23 puntos.

