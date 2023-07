Hubert Bodhert ya parece un león más. Ya brama como jefe de la manada de Santa Fe, como si su alma y su corazón pertenecieran desde siempre a esa raza cardenal. Bodhert, el nuevo DT, ruge que quiere un equipo competitivo. Ruge que quiere un equipo con garra. Ruge que quiere un equipo campeón. A eso llegó, a darle fuerza a un león herido.

Mano a mano con Bodhert

¿Cómo se ha sentido en estas primeras semanas como DT de Santa Fe?

Contento, motivado con este reto. Hemos trabajado de la mejor manera. Encontramos un grupo con gran disposición, con jugadores dispuestos a desarrollar lo que les hemos expuesto, y para mí es muy grato ver que cada trabajo desarrollado se capitaliza de buena manera. Hay mucho entusiasmo y gran energía.



¿Qué encontró?

Encontré una estructura, una base, y de ahí estamos tratando de construir lo que creemos puede servir para este proyecto. Vamos paso a paso, no hemos concretado todo, pero vamos por buen camino.



¿Qué significa ser el DT de Santa Fe?

Es el reto más grande de mi carrera, pero considero que llego con la madurez y la sabiduría necesarias. Podemos sacar esto adelante. De resto, es trabajar duro y parejo, que es lo que más sabemos hacer.

Facebook Twitter Linkedin

Hubert Bodhert. Foto: Santa Fe



¿Cuál es su proyecto?

Los resultados son necesarios siempre, así que esperamos ir a la par de ellos e ir fortaleciendo el proyecto, debe ser así, pero la seguridad en nuestro trabajo nos lo permitirá y estamos trabajando con mucha alegría.



¿Era su momento en un equipo grande?

Sí, siempre será el momento, donde lleguemos tenemos que dejar huella, conseguir los objetivos, ya lo hemos hecho y no va a ser la excepción, hay buen grupo. Día a día me convenzo de que el proyecto lo podemos sacar adelante.



¿La eliminación en la Copa Sudamericana y el mal semestre anterior qué panorama le dan?

Hemos buscado hacer ciertas modificaciones, adaptar situaciones frente a lo disciplinario del juego mismo; desde las formas y la metodología de trabajo modificar para darle una cara diferente a esta situación. Queremos un equipo que juegue mucho más, que sea asertivo, y estamos en el camino. Esperemos que los resultados sean buenos.



¿Qué quiere decir con lo disciplinario?

Es desde lo táctico, la conducta, desde el día a día. Estamos en ese proceso.

¿Van a jugar 4-2-3-1…?

Vamos a ver y a evaluar el sistema en el que el equipo se sienta cómodo, también los jugadores que tengamos, de acuerdo a eso armamos el sistema y la estrategia, con el grupo completo vamos a tener un sistema base y algunas alternativas.

Facebook Twitter Linkedin

Hubert Bodhert. Foto: Santa Fe



¿En Rodallega que encuentra un líder para empujar al santa Fe?

Sí, encontré en Hugo una persona que es apoyo no solo para el cuerpo técnico sino para los jugadores. Tiene gran experiencia y buena conducta al interior del equipo. Es favorable y es relevante al interior del grupo.



¿Por qué se va Morelo?

Wilson ha conversado con el presidente y han llegado a un arreglo.



¿Pedro Franco va a llegar a Santa Fe?

Para mí es el jugador ideal que necesitamos en esa posición, pero no lo hemos pedido, así que difícilmente va a llegar acá.



El reto es la estrella...

Lo primero es armar el equipo, estamos en eso, ya con el trabajo mostraremos para qué estamos, pero todos los que competimos en la Liga queremos ganarla, es un sueño que hay que trabajar y concretar. Hemos llegado a Santa Fe y queremos ser campeones. Vamos a trabajar para eso. Lo más cercano es clasificar, eso es un deber, pero también hay que conformar el equipo y trabajar durante toda la fase regular para llegar con un equipo bien estructurado.



¿Qué receptividad siente en la afición?

Ha sido extraordinario el recibimiento, cómo me han tratado, eso me tiene contento y motivado y comprometido con mi trabajo. Espero devolver todo esto con triunfos y alegrías.



Santa Fe es el equipo de la garra, ¿la va a tener?

Sí, es lo que caracteriza a mis equipos: ambición, hambre, quiero un equipo que salga a buscar con buena intensidad, lo que llaman acá garra; identificarnos con ese fútbol, aparte de tener buen juego, elaborado. Quiero un equipo altamente competitivo, con actitud: creo que lo conseguiremos.

Altas

A Santa Fe llegaron el portero paraguayo Antony Silva, el lateral Mateo Garavito, de Pasto; el volante Rubén Manjarrés, de Alianza; el volante Jhon Meléndez, de Fortaleza, Enrique Serje.

En la mira

El técnico Hubert Bodhert confirmó que al equipo aún le faltan incorporaciones. Están buscando un defensor central que remplace a Marlon Torres, dos extremos, y dos delanteros.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes