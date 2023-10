Hubert Bodhert ya tendría equipo para el 2024 tras agrio paso por Santa Fe

Hubert Bodhert no tuvo una experiencia soñada en el banquillo de Independiente Santa Fe, salió de forma turbulenta y generó cierta polémica debido a una posible mala relación que tenía con los futbolistas del equipo de Bogotá.



El técnico cartagenero estuvo al frente de Independiente Santa Fe durante 20 partidos: ganó siete, empató seis y perdió siete juegos, números que dejaron un rendimiento del 45 %.



Sin embargo, los malos resultados no fueron los principales motivos que dejaron sin trabajo al estratega de 51 años de edad. Desde hace algunas semanas se especula que en el seno del club no había una buena relación con los jugadores.



Además, Hubert Bodert no logró tener el mismo rendimiento que consiguió en Alianza Petrolera y después de cuatro meses fue cesado por el presidente de la institución, Eduardo Méndez, y la junta directiva.

Bodhert,, con Santa Fe. Foto: Santa Fe

Nueva oportunidad de trabajo para Hubert Bodhert

A pesar de que su experiencia en Santa Fe fue amarga y tormentosa, el fútbol le podría sonreír al cartagenero y le daría revancha muy pronto, pues estaría en carpeta de una institución que busca DT tras la renuncia del encargado.



Según el periodista Francisco Vélez, Bodhert es fuerte candidato para llegar al Atlético Bucaramanga, equipo que le mostró la puerta de salida a Alexis Márquez por no llegar siquiera al 40 por ciento de rendimiento y en el que Jorge Ramoa oficia como técnico encargado.



Bodhert se ha ganado el reconocimiento tras dirigir a nóminas efectivamente modestas, como él mismo dijo en su paso por Bogotá, tal como sucedió con Alianza Petrolera, donde dejó muy encaminada la posible clasificación a Copa Sudamericana.

Los Dt Hubert Bodher y él venezolano Francesco Stifano en la mira del @ABucaramanga. Se vienen horas de definición para en banco leopardo para el 2024. — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) October 25, 2023

Eso podría jugar a su favor, aunque no está solo: el venezolano Francesco Stifano, venezolano de 44 años y quien presume de cuatro títulos en su país. Hoy está en Zamora, pero podría dar una sorpresa en el banquillo leopardo.

Bodhert envía un dardo a Independiente Santa Fe

Luego de salir de Bogotá, el entrenador cartagenero viajó a su ciudad y desde allí decidió romper el silencio tras haber dejado la dirección técnica de Santa Fe. En declaraciones al portal primertiempo.co, de la capital de Bolívar, Bodhert defendió su trabajo en Bogotá y dio a entender que había problemas internos.



“Nosotros desde que llegamos, de la fecha 1 a la 16, siempre tuvimos el equipo entre los ocho, no supimos lo que es ser noveno o décimo, y es lo que hay que hacer en esto. No se dieron las cosas, las decisiones se respetan y las decisiones las asumimos nosotros con mucha madurez”, dijo Bodhert.



Hubert Bodhert Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El cartagenero dejó entrever que los inconvenientes en Santa Fe van más allá de su salida, sin ahondar en detalles.



“El equipo tiene problemas de fondo, que siempre van a recaer sobre el técnico, pero, sencillamente, el tiempo dirá qué está pasando y donde está la razón de todo esto”, señaló Bodhert.



En este momento, Independiente Santa Fe está eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana, después de las derrotas contra Millonarios, en el clásico capitalino, y frente a Deportes Tolima en Ibagué.

