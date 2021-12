Deportivo Cali y Deportes Tolima disputarán desde este domingo la gran final del fútbol colombiano, en busca de la anhelada estrella.





El vinotinto y oro, actual campeón, ganó el derecho a estar nuevamente en la final al empatar angustiosamente 2-2 con Alianza Petrolera, con lo que totalizó 12 puntos, uno más que Millonarios.



Deportivo Cali ganó por anticipado el cupo para estar en la final y totalizó 13 unidades.

Programación

19 de diciembre



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Hora:: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



22 de diciembre



Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Televisión: Win +



