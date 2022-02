Con casi un mes de anticipación, la Dimayor anunció este jueves la programación de la 'fecha de clásicos' de la Liga 2022-I. Será la décima jornada del campeonato, del que apenas se acaba de jugar la quinta fecha.

Cabe recordar que el torneo colombiano tiene desde hace varios años una jornada en la que se disputan los duelos regionales para los equipos que coinciden en la primera división. Los restantes enfrentamientos son designados por la asamblea de clubes de la Dimayor.



La jornada comenzará el viernes 4 de marzo, con el partido entre Once Caldas y Deportivo Pereira, en Manizales, y terminará el martes 8 con el juego Jaguares vs. Deportivo Pasto.



Así se jugará la 'fecha de clásicos' de la Liga

4 de marzo



Once Caldas vs Deportivo Pereira

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+



5 de marzo



Junior FC vs Unión Magdalena

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



La Equidad vs Patriotas FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports/Win+



Fecha y hora de Santa Fe vs. Millonarios y Nacional vs. Medellín



6 de marzo



Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+



Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



7 de marzo



Cortuluá FC vs Deportes Tolima

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win Sports/Win+



8 de marzo



Águilas Doradas vs Envigado FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports/Win+



Jaguares FC vs Deportivo Pasto

Hora: 7:35 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports/Win+