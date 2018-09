Millonarios jugaría dos partidos en menos de 24 horas

Va terminando el año y continúan los inconvenientes con el calendarios de los equipos colombianos que juegan torneos internacionales. Esta vez el turno es para Millonarios que, a este jueves, tendría que jugar dos partidos en menos de 24 horas.

Según el calendario establecido, el club embajador recibirá a Santa Fe, el próximo martes 2 de octubre, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Suramericana; y un día después, el miércoles 3, jugaría contra Once Caldas la ida de las semifinales de la Copa Colombia.



En la Dimayor, este míercoles cuando se conocieron los semifinalista de la Copa Colombia, en su portal web indicaron las fechas de esta fase: juegos de ida el 3 de octubre y los de vuelta el 10. No obstante, aún no hay horarios y señales de televisión confirmadas por lo que se espera que haya cambios.



Para este año, el ente regulador del fútbol colombiano disminuyó la cantidad de jugadores profesionales inscritos en los equipos de 30 a 25, precisamente con el fin de tener la potestad de cambiar los horarios para favorecer a los equipos colombianos que representen al país internacionalmente. Por ello se espera un cambio en estas fechas.



DEPORTES