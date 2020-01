Nacional quiere seguir con su buen inicio: enfrenta a Equidad

Atlético Nacional visita en Bogotá a La Equidad, este miércoles, desde las 8:15 de la noche en el estadio El Campín. Partido válido por la segunda fecha en la Liga I-2020. Tras un debut con victoria sobre Deportivo Pereira, el equipo ‘verdolaga’ pretende seguir encumbrado en los primeros lugares. Al frente está el conjunto ‘asegurador’ que va por un triunfo que mitigue la amargura de la derrota sufrida con Junior en Barranquilla.

Ejercicios regenerativos, planteo táctico y competencia, ese es el ciclo que los dirigidos por Juan Carlos Osorio tiene para afrontar un ciclo de partidos consecutivos entre Liga y Copa Suramericana.



Con 18 concentrados, el plantel viajó a la capital colombiana para afrontar el segundo reto del campeonato. Christian Mafla ausente por lesión, debido a un problema en el músculo posterior de su pierna derecha y Jefferson Duque por decisión técnica no fueron incluidos en este listado. Por su parte, Cristian Blanco, Vladimir Hernández y Fabián González Lasso tendrán su primera convocatoria oficial en este 2020.



Pensando en el partido contra el conjunto capitalino, Vladimir indicó que “tenemos un rival fuerte, que no tuvo un buen resultado en la primera fecha, que se han mantenido varios semestres juntos, pero nosotros vamos con la convicción de sacar los tres puntos. La hinchada nos acompaña siempre, ese apoyo es muy importante para nosotros, queremos dar un buen espectáculo y conseguir un buen resultado”.



Por su parte, Juan Carlos Osorio ponderó la capacidad que ha tenido su equipo en optimizar el tiempo, pensando la gran cantidad de partidos consecutivos que tiene en el calendario. “Nosotros insistimos en nuestra manera de trabajar, entrenando escenarios reales de juego. En situaciones como el calendario colombiano, obliga que vísperas a un juego, preparemos el siguiente. Hicimos un repaso y estamos preparados para afrontar este partido contra Equidad”.



En el historial por Liga, Nacional y La Equidad se han enfrentado en 34 oportunidades, 12 victorias para los antioqueños contra 11 de los capitalinos y 11 empares. En cuanto a goles marcados, 43 fueron para los ‘verdolagas’, frente a 31 de los ‘aseguradores’. Atlético Nacional no vence a La Equidad desde el sábado 25 de febrero de 2017, por la sexta fecha de la Liga I-2017, cuando se impuso por 0-2, con goles de Dayro Moreno y Mateus Uribe, curiosamente ese partido se jugó en El Campín.



Por su parte, Equidad quiere pasar el trago amargo por la derrota en el debut contra Junior, pues los dirigidos por Alexis García se vieron sobrepasados por el poderío rojiblanco.



Ahora como locales, esta vez en el Estadio El Campín, quieren derrotar a uno de los favoritos frente a su fanaticada en la capital de la república, que siempre acude en mas cuando Nacional visita Bogotá.

Alineaciones probables

Equidad: Diego Novoa; Andrés Correa, Alex Rambal, Jhon García, Walmer Pacheco; Juan Carlos Colina, Matías Mier, Pablo Lima, Stalin Motta, David Camacho; Carlos Peralta. D.T.: Alexis García



Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Muñoz, Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Cristian Blanco; Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Andrés Andrade; Déinner Quiñones, Vladimir Hernández, Fabián González Lasso.

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín.

Árbitro: Alexander Ospina (Quindío).

T.V.: WIN Sports +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín