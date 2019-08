América juega por la clasificación a cuartos en la Copa

América de Cali está obligado a ganar con una diferencia de más de dos goles para avanzar directamente a la siguiente fase en la Copa Colombia, cuando recibe al Once Caldas en el partido de vuelta de los octavos de final.

El 2-1 que obtuvieron los albos en Manizales los hace llegar motivados ante un América que viene de caer estrepitosamente 4-1 con el Medellín en la Liga, pero que debe pasar ese trago si no quiere quedar nuevamente por fuera de la final de uno de los certámenes que entrega cupo a la Copa Libertadores de 2020.

La formación titular sería en un buen porcentaje la que perdió en el Atanasio Girardot, sumando a Pedro Franco, Duván Vergara, Gustavo Carvajal, Juan Camilo Mesa y Cristian Álvarez.



Para el técnico Alexandre Guimaraes y los jugadores es claro que deben corregirse los errores que se cometieron en Medellín..



“Lo que debemos corregir para este partido con Once Caldas, que no tiene vuelta de hoja, es evitar las distracciones. Es un rival fuerte, pero miraremos qué van a traer, tenemos 90 minutos para ganar el partido, no podemos caer en la desesperación de atacar a la loca, sabemos de las características del contrincante y para ello tenemos que atacar. Al tener una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes me deja más seguro. Estamos con vida para buscar la clasificación”, sentenció el estratega.



Por su parte, el arquero Neto Volpi sostuvo que “hay que corregir en las transiciones desde la zona de volantes, el partido de Manizales lo tuvimos empatado hasta buena parte de los 90 minutos, apretamos arriba y lo mismo ocurrió en Medellín, llegamos muy claro, pero después detalles como la falta de atención y errores nos costaron goles, aunque esto apenas está comenzando y hay tiempo para mejorar”.



A las malas noticias de las derrotas ante Once y Medellín se suman hombres que están en Departamento Médico como el guardameta Arled Cadavid fue operado de fractura en su mano derecha y estará seis semanas fuera de competencia, mientras que Johnnier Viveros sigue con su recuperación en la planta del pie. Igualmente, el lateral izquierdo Edwin Velasco tendrá dos semanas más de recuperación.



Para este compromiso solo se abrirán las tribunas de Occidental y Sur del Estadio Pascual Guerrero, a la espera de que los aficionados respondan con su presencia, más por el amor a su equipo que por los últimos resultados.



AMÉRICA VS. ONCE CALDAS

6:00 p.m.

TV: Win Sports



REDACCIÓN FUTBOLRED