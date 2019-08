Santa Fe busca el gol perdido, pero necesita mínimo tres

Muchas cosas han pasado en Santa Fe en esta nueva temporada, pero nada positivo. Es colero en la Liga, no ha ganado ningún partido, tuvo que cambiar de entrenador, con la llegada de Harold Rivera, y lo peor de todo, o lo más preocupante, es que el equipo no tiene gol. Ese es el peor antecedente que tiene para intentar remontar el 3-0 contra Nacional y poder acceder a cuartos de final de la Copa Colombia.

Santa Fe ha disputado este semestre seis partidos, cinco de Liga y uno de Copa, y en esos seis juegos, 540 minutos, no ha hecho ni un gol, ¡ni uno! Sus delanteros aún no logran romper esa mala racha, y por eso el equipo anda en una situación tan incómoda, la cual obligó a que el nuevo presidente, Eduardo Méndez, sacara a Patricio Camps. Con el nuevo DT, Santa Fe intentará revertir su mal momento. Ya empató contra Patriotas el pasado fin de semana, un resultado que no fue bueno por ser en casa, pero al menos el equipo mostró otra cara. Sin embargo, el reto de hoy es mucho mayor, se trata de remontar un 3-0 contra un rival de peso como Nacional. Hazaña.

El partido de ida en el Atanasio Girardot ocurrió en el peor momento de Santa Fe, en plena confusión. Por eso recibió tres goles y dejó prácticamente sentenciada su eliminación en octavos de final. Un primer fracaso del semestre. Sin embargo, en el club no pierden la esperanza en que esta noche puedan lograr un triunfo heroico contra el cuadro antioqueño.



“Hay que buscar ganar, hay que ganarle a Nacional aunque la ventaja esté amplia”, dijo Rivera el pasado domingo luego del empate contra Patriotas, en el que el equipo mostró mejoría. “Me dejó tranquilo la actitud de los jugadores. Sí pueden. Hay que intentarlo. Hay que jugar más adelante. Me preocupa el tiempo, que no hay mucho, el jueves tenemos Copa, el domingo, con Junior”, agregó el entrenador cardenal.

Las cifras en rojo

Estadísticas Santa Fe Foto: Infografía CEET

Los números en Santa Fe son alarmantes, aunque la temporada del segundo semestre recién comienza. Cero goles en un número que preocupa, al igual que cero victorias. Pero no es solo eso, Santa Fe es, junto a Alianza Petrolera, el equipo que menos remates al arco ha hecho en lo que va de la Liga: 14 disparos, cifra muy baja si se compara con equipos como Cali, que ha pateado 29 veces al arco, o Millonarios, que lleva 28 disparos. Con la diferencia, adicional, que esos equipos sí han hecho goles. En esos cinco partidos de Liga, Santa Fe ha hecho un total de 30 remates, y eso que el número aumentó en el partido contra Patriotas, cuando sí tuvo varias oportunidades de gol.



Diferentes delanteros se han probado y no han podido anotar, ni Brayan Perea, que empezó de titular, ni Jefferson Duque, quien juega ahora de inicialista. Pero tampoco Balanta ni Anselmo han podido. Santa Fe tiene una crisis de ataque y necesita salir de esa mala racha, recuperar el gol esta noche, aunque necesita mínimo tres para igualar la serie.

Alineaciones probables



Santa Fe: Castellanos, Arboleda, Torijano, Hernández , Arbeláez; Roa, Pérez, Balanta, Torres, Burbano; Duque. DT: Hárold Rivera





Nacional: Cuadrado; Córdoba, Bocanegra, Henríquez, Blanco; Perea, Gómez, Ramírez, Cepellini, Candelo; Barcos. DT: Pompilio Páez



Santa Fe vs. Nacional

Estadio El Campín

Hora: 8 p. m.

TV: Win Sports

Árbitro: Bismark Santiago



