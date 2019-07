Millonarios, a borrar el mal recuerdo del primer semestre

Millonarios comenzará este domingo su participación en la Liga II-2019 en condición de local y contra Envigado. El encuentro dará inicio a las 5:00 p.m. y será en el estadio El Campín. El azul tendrá varias de sus caras nuevas y fuertes ausencias en este encuentro.

El azul tendrá cambios en cada una de sus líneas. En el arco estaría Jefferson Martínez o Ramiro Sánchez en lugar de Wuilker Faríñez, quien está lesionado. En la zona defensiva estará José Luis Moreno en vez de Alex Rambal, quien está sancionado. Y en el ataque podría estar Hansel Zapata, adaptado a la altura de Bogotá y quien tomará lugar por el costado derecho. 'Chicho' Arango no podrá estar porque no llegó un documento internacional.



“Vengo a aportar y demostrar el gran trabajo que hice en Envigado. Vamos a trabajar duro con Wuilker en competencia sana. Es gratificante llegar a este club y más poder hacer el debut contra mi antiguo equipo, que me formó y gracias a ellos hoy estoy acá”, dijo Martínez, quien viene de Envigado.

¡Todo listo para nuestro debut en la Liga Águila 2019-2! 🏟🔵⚪️ Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Jorge Luis Pinto para enfrentar mañana a Envigado en El Campín. Ⓜ️⚽️ ¡Vamos Millonarios! pic.twitter.com/UTWSrL6FzG — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 14 de julio de 2019

Envigado, con tres refuerzos, visita a Millonarios

El equipo anaranjado de Antioquia todavía recuerda el marcador 0-1 que recibió en la primera fecha de la Liga del primer semestre cuando recibió a Millonarios en el Parque Estadio. Es por eso que los jugadores y cuerpo técnico miran como una oportunidad de revancha el juego de este domingo en El Campín.



El conjunto que dirige el técnico Eduardo Lara se reforzó con cuatro jugadores, tres de estos estarán el domingo, pero uno no podrá ser convocado porque fue a arreglar unos asuntos que dejó pendientes en su antiguo club.



Estos cuatro jugadores son Luis Tipton, que no le fue bien con el Independiente Medellín; Wilmar Jordan, delantero proveniente del Atlético Huila; Humberto Mendoza, defensor central de 34 años, ganador de tres títulos con Atlético Nacional y una Superliga con Santa Fe, y Robinson Aponzá, delantero que viene de militar en el Alianza Universidad de Perú (este último es el que no estará en la nómina titular de este domingo).



Falta por llegar un refuerzo más, pues el técnico Lara también pidió a un arquero, a Ernesto Hernández, aunque todavía el equipo no ha confirmado su vinculación. Ernesto reemplazaría a Jéfersson Martínez quien fue transferido precisamente a Millonarios.



“El equipo para este semestre lo veo que está en muy buena forma. Estamos contentos con la llegada de los nuevos jugadores, todos de gran experiencia y liderazgo, el refuerzo que ha hecho Envigado le va a venir muy bien al grupo. En la pretemporada nos hemos preparado muy bien para empezar con pie derecho este semestre, hacer un gran debut contra Millonarios. Tenemos la misión de salir de la zona del descenso. El semestre pasado el grueso del equipo hizo muy buen trabajo, esperamos repetir lo mismo o mejorar”, expresó Lara.



En cuanto a la nómina titular de Envigado para este partido el técnico Lara no podrá contar con Robinson Aponzá, como se señaló al principio, ni con Jair Meneses ni Juan Mosquera, quienes no están al cien por ciento físicamente. El capitán George Saunders tampoco podrá actuar debido a que arrastra una sanción del semestre anterior y deberá pagar una fecha.



Por último, cabe recordar a los jugadores que salieron del club naranja, son Jesús Martínez, Brayan Lucumí, Neyder Moreno y Jefferson Martínez.

Alineaciones probables

Millonarios: Ramiro Sánchez; Andrés Román, Breiner Paz, José Luis Moreno, Felipe Banguero; Felipe Jaramillo (Jhon Duque), César Carrillo; Hansel Zapata, Mackallister Silva, Juan David Pérez; Fabián González Lasso.

D.T.: Jorge Luis Pinto



Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Francisco Báez, Humberto Mendoza y Luis Tipton; Jairo Palomino, Iván Rojas, Alexis Zapata, Yeison Guzmán y Michael Nike Gómez; Wilmar Jordan.

D.T.: Eduardo Lara.



Hora: 5:00 p. m.



Estadio: El Campín



Árbitro: Luis Matorel



TV: RCN



Redacción FUTBOLRED



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado