Prográmese: así se jugará la primera fecha de la Liga II-2019

La programación de la fecha 1 en la Liga Aguila II-2019, Todos contra todos, quedó establecida de la siguiente manera, de acuerdo con información de la Dimayor.

13 de julio

​

Atlético Huila vs La Equidad

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports

Jaguares FC vs Unión Magdalena

Hora: 5:15 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports



Atlético Junior vs Deportes Tolima

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN



Once Caldas vs Atlético Nacional

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports



14 de julio

Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Envigado FC

Hora: 5 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



América de Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Independiente Medellín vs Patriotas FC

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



15 de julio



Rionegro vs Cúcuta Deportivo

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



16 de julio

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports



