Nueva hora del partido Millonarios vs. América

Millonarios finalmente encontró sede este lunes para la disputa de su partido del próximo sábado contra América, en cuartos de final de la Liga Betplay, a las 6 de la tarde.

El equipo embajador, que ganó la ida 1-2, jugará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, ciudad que dio el visto bueno para acoger este partido.



El propio Instituto Municipal para el Deportes de Ibagué confirmó la información en sus rede sociales.



Millos tuvo problemas para conseguir estadio, pues la alcaldía de Bogotá no permitirá el uso de los estadio El Campín y Techo durante las próximas dos semanas, tras decretarse alerta roja por el alto número de contagios de covid-19.



