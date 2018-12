Hinestroza será el juez central de la final entre Junior y Medellín

La comisión arbitral de la Federación colombiana de fútbol designó a John Hinestroza como juez central de la final de ida en la Liga en Colombia, entre Junior contra Medellín en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

⚽🏆👨🏻‍La Comisión Arbitral dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán el partido de ida de la gran final de la #LigaAguila II👨🏻‍🏆⚽👉https://t.co/l3PX29cZCf 👈 — DIMAYOR (@Dimayor) 7 de diciembre de 2018

Designaciones arbitrales

Atlético Junior vs Independiente Medellín

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: John A. León – Caldas

Asistente No. 2: Alejandro Gallego – Caldas

Emergente: Nolberto Ararat – Risaralda.







