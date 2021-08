Gamero y la entrada de hinchas: 'Comparto lo que hacen, pero no es justo'

Uno de los actores menos involucrados y más perjudicados con la decisión de la Alcaldía de Bogotá de prohibir la entrada de aficionados al estadio El Campín después de los disturbios en Santa Fe vs. Nacional fue Millonarios, que ya tenía dispuesta la boletería para el clásico bogotano este sábado.



Después de la derrota en Copa Colombia contra Alianza Petrolera, Alberto Gamero fue consultado en rueda de prensa sobre la decisión de la Alcaldía, afirmando que es una injusticia.



"Comparto lo que hacen (la Alcaldía), pero no es justo. Si bien es cierto, lo que queremos es paz en los estadios, tranquilidad. Si se dieron cuenta quiénes fueron, que suspendan esa afición. Es lamentable, esto también motiva a la gente. La gente salió feliz aquí (Barrancabermeja). Justos no pueden pagar por pecadores", dijo Gamero.



Más temprano, Gustavo Serpa había manifestado su inconformidad con las decisiones tomadas por las autoridades locales.



"Para mí el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, debería renunciar. Él mismo dice que se encargó con las barras de coordinar, ahora resulta que nadie responde por lo que pasa. Qué forma tan irresponsable de ejercer la autoridad, por qué Gómez no tiene el valor de reconocer la responsabilidad que tiene”, dijo Serpa a Caracol Radio.



Sobre lo ocurrido el martes en El Campín, donde fanáticos de Nacional invadieron la tribuna familiar de Santa Fe, y luego integrantes de la barra brava de los rojos atravesaron la cancha para defender a los hinchas que atacaron, Serpa consideró: "Es el reflejo de lo que está pasando en el país, ahora resulta que el fútbol es el niño malo de todo lo que está pasando en Colombia. Entonces, por qué cuando hay un muerto en una discoteca o en un restaurante no cierran todas las discotecas y todos los restaurantes".



