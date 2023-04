Mientras Deportivo Pereira tiene este martes su primer partido internacional como visitante, su principal rival en el fútbol colombiano, Once Caldas, pasa por una de las peores crisis deportivas de su historia.

El equipo dirigido por Pedro Sarmiento es último en la tabla de posiciones de la Liga 2023-I y está seriamente comprometido con el descenso, aunque por ahora se salvaría de una inédita caída a la segunda división del fútbol colombiano.

Tabla del descenso tras el Huila 1, Pasto 1. pic.twitter.com/SkwBEJqvxC — José Orlando Ascencio (@josasc) April 18, 2023

Este martes, casi a la misma hora en que Pereira juega contra Boca Juniors, el mismo rival al que el Once Caldas le ganó el título más importante de su historia, la Copa Libertadores de 2004. el 'blanco blanco' recibe en el estadio Palogrande a Alianza Petrolera, otro de los rivales directos en la pelea por la permanencia.

Las agresiones al plantel del Once Caldas

El ambiente en Manizales es bien complicado antes de ese encuentro. El bus que transportaba al equipo hacia el estadio fue apedreado por sus propios fanáticos.

El bus del @oncecaldas terminó con uno de sus parabrisas quebrados en su ingreso al Estadio Palogrande. pic.twitter.com/UlZsZDWIge — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) April 18, 2023

El panorámico del vehículo se rompió por el impacto de una piedra y además, en la ruta hacia el escenario deportivo, también le lanzaron bolsas llenas de un líquido rojo, que al parecer era sangre.

El bus fue atacado en inmediaciones del estadio. A su paso también fueron arrojadas bolsas de sangre pic.twitter.com/4QkRYOG513 — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) April 18, 2023

Desde la llegada del cuerpo técnico encabezado por Pedro Sarmiento, Once Caldas no ha podido ganar y por eso los hinchas parecen haber perdido la paciencia con el equipo.



"Tenemos más claridad de la nómina que tenemos y hoy usamos a los mejores, consideramos nosotros. A lo largo de nuestros partidos hemos cometidos errores y no somos capaces de reaccionar", dijo Sarmiento.



DEPORTES

Más noticias de Deportes