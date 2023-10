Video: hinchas de Santa Fe protestaron contra Eduardo Méndez; empapelaron la sede

La tensión en Santa Fe no se detiene, luego de la derrota 0-5 contra Águilas Doradas, el sábado en El Campín, que le costó la cabeza al técnico Hubert Bodhert. Ya hubo fuertes protestas en el estadio ese día.

Ahora, el objetivo de los hinchas de Santa Fe fue el presidente del club, Eduardo Méndez. Un grupo de hinchas llegó a la sede administrativa del equipo, en el barrio San Miguel para exigir la salida del dirigente.

Méndez regresó a Santa Fe a mediados de 2019, para un segundo periodo como presidente, luego de haber estado al frente de la institución entre 2003 y 2006. Los resultados deportivos han sido flojos. Desde entonces, el equipo masculino solamente ha conseguido un título, la Superliga de 2021, derrotando al América.



Con Méndez a la cabeza, Santa Fe ha tenido ocho cambios de cuerpo técnico y este lunes se anunció oficialmente la llegada del uruguayo Pablo Peirano en reemplazo de Bodhert, con la idea de enderezar el rumbo y mantener al equipo entre los ocho primeros de la Liga.

Alrededor de 200 hinchas entonaron cánticos en contra de Méndez y empapelaron la sede administrativa del club con volantes en los que pedían su salida por los malos resultados deportivos.

Méndez no se encontraba en la sede en el momento de la protesta. El directivo viajó a Barranquilla para asistir al partido que la Selección Colombia disputará este jueves contra Uruguay, en la quinta fecha de la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026.



Desde allí, el dirigente le concedió una entrevista a Blog Deportivo, de Blu Radio, en la que habló de las protestas de los hinchas en los últimos días. La nota fue antes de la manifestación de la tarde-noche de este martes, convocada a través de las redes sociales.



“He recibido algunas amenazas que creo que las tengo identificadas, y con las autoridades nos damos cuenta quiénes están detrás de esto. Somos hinchas y dolientes. Sufrimos más que la hinchada, a nadie le gusta perder 5-0. Me duele más que muchos que estaban protestando contra el presidente”, dijo Méndez.



“En cuanto a las amenazas, yo ya he puesto en conocimiento a las autoridades, esperemos ellos qué determinación toman. Mientras tanto nos estamos cuidando, porque aquellos que quieren motivar la violencia no saben a quiénes incitan y uno debe tener cuidado siempre. Vida no hay sino una y el día que se pierda ya no tiene solución”, agregó el dirigente.



Méndez espera que haya respaldo hacia Peirano, quien ya estuvo en el club en 2015, cuando, como asistente de Gerardo Pelusso, ayudó a conseguir el título más importante de la historia de la institución, la Copa Sudamericana.



“Esperamos no haya ataques y persecuciones contra un técnico de estos que quiere la institución. Necesitamos salir del momento que estamos atravesando”, concluyó Méndez.



