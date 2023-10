Hinchas de Millonarios le cobran pronóstico a Yoreli Rincón en redes sociales

A pesar de que cedió puntos contra dos equipos eliminados, Unión Magdalena y Boyacá Chicó, en sus dos últimas presentaciones en El Campín, Millonarios ya aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga 2023-II.

El actual campeón del fútbol colombiano quedó fijo entre los ocho primeros gracias a la victoria de Atlético Nacional contra Alianza Petrolera, 2-0, este jueves. Con 30 puntos, Millos se hizo inalcanzable para el noveno, justamente, el equipo de Barrancabermeja.

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del jueves. Ya hay seis equipos matemáticamente clasificados. pic.twitter.com/JwjaWAeM8l — José Orlando Ascencio (@josasc) October 27, 2023

Ahora, Millonarios se concentra en la defensa del título de la Copa Colombia. El técnico Alberto Gamero ya anunció que el partido aplazado de la Liga contra América, el lunes, lo afrontará con nómina mixta. El jueves, Millonarios recibirá al Cúcuta Deportivo en la ida de las semifinales de la Copa. El juego de vuelta será el domingo 5 de noviembre.

El pronóstico por el que Yoreli Rincón recibe las críticas de los hinchas

Antes de la clasificación de Millonarios, la futbolista Yoreli Rincón, quien además es panelista del Vbar Caracol, había pronosticado que el equipo de Alberto Gamero podía quedarse afuera de los ocho.



“A mí no me convence que entre del todo Millonarios. Me parece que aunque sí es verdad que viene en ascenso el nivel, me parece muy intermitente Millonarios, no como los primeros cuatro o cinco, como un Santa Fe que es quinto y ya se ha consolidado. El nivel no me convence completamente”, dijo Yoreli el pasado 21 de septiembre.

#ElVbarCaracol



🗣️ "A mi no me convence que entre Millonarios a los ocho": Yorelli Rincon en El Vbar Caracol



📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por@CaracolRadio pic.twitter.com/CzwgokyFg7 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 21, 2023

En ese momento del campeonato, apenas iban 12 fechas y Millonarios estaba en la décima casilla, con 16 puntos, los mismos del octavo, Atlético Huila. Santa Fe era quinto, con 19 unidades.



Ahora, con la clasificación azul, los hinchas de Millonarios salieron a cobrarle el pronóstico a Yoreli Rincón, pues, además, Santa Fe hoy está en riesgo de quedar eliminado: tiene que ganar los dos partidos que le quedan, contra Huila, este viernes, y Once Caldas, en la última fecha, y además tiene que esperar qué hagan Junior y Cali.

Declaraciones que envejecieron mal xd jajajajaj — Millos DavidⓂ️🎃 (@taiwan_slave) October 27, 2023

Jajaja ah bueno — Jem💫™️Ⓜ️💙 (@ANGELITR) October 27, 2023

Jajajajajjaj , hay Yoreli. Que pecado. — Camilo Romero (@Romerito_manti) October 27, 2023

DEPORTES

Más noticias de Deportes