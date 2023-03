Independiente Medellín se quedó este domingo con los tres puntos ante Jaguares, después de superarlo 1-0 con sello de Ever Valencia, pero no le alcanzó para colarse entre los ocho. Aunque no mostró un fútbol fluido, sí fue efectivo y consiguió un triunfo que lo acerca al objetivo de entrar en zona de clasificación.

A la espera del clásico antioqueño del próximo sábado ante Atlético Nacional, el equipo comandado por David González está rodeado de polémica por cuenta de una aficionada que se robó las miradas en el partido ante Jaguares. Esto, pues deliberadamente, ante la cámara de la transmisión, decidió levantarse la blusa.



(Fotos: ellas son Dory y Pedro, mujeres que mostraron sus senos en pelea de MMA).

Hincha del DIM causa polémica

Facebook Twitter Linkedin

DIM vs. Aguilas. Foto: Dimayor

Según se vio en la transmisión del juego ante Jaguares, una hincha del DIM, quien al parecer sería extranjera, decidió levantarse su camiseta mientras la cámara del estadio la enfocaba.



La decisión de la mujer causó de inmediato reacciones en la tribuna. Luego, se desató la polémica en redes sociales.

Más noticias

DEPORTES