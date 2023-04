Caer por 0-1 contra Atlético Huila es una herida cada vez más dolorosa para un Deportivo Cali que, fecha a fecha, se acerca más peligrosamente a la zona de descenso en el fútbol colombiano.

Las cuentas definitivamente no dan: solo 8 puntos de 33 posibles, el 24,2 por ciento de rendimiento, producto de una victoria, cinco empates y cinco derrotas que no podían dar otro resultado distinto a la última posición de la tabla.



La preocupación, sin embargo, está más en la tabla del descenso: ocupa el puesto 17 con 1,17 de promedio, con 104 puntos en 89 partidos, seguido por Once Caldas con 1,16 de promedio y 103 puntos en 89 juegos.



Por eso, los hinchas del Deportivo Cali buscan consuelo para paliar la dura situación. Y en medio de las exigencias a los dirigentes, han relucido varios actos de fe. El de un aficionado que optó por irse de rodillas desde la capital del Valle del Cauca hasta Buga, para pedir que su amado equipo no descienda, ha sido de los más comentados.



(Puede leer: Amaranta Hank desata polémica en video y revela qué futbolistas le han escrito).

'Hincha del Cali a morir'

Facebook Twitter Linkedin

Angelo Rodríguez marca el gol del triunfo del Pereira contra el Cali en Palmaseca. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En una grabación compartida por la página 'IguanaTV', se le ve a un aficionado del Deportivo Cali, de más de cuarenta años, andar de rodillas por una carretera del Valle.



Según el sujeto en cámara, va desde Floralia, en Cali, hasta Buga, para pedirle al Señor de los Milagros que su equipo no descienda.

"A hacer una promesa para que el Cali no caiga en la B", remarca el hincha sobre su propósito en la grabación.



"Es una promesa, que tengo que ir hasta allá", apunta.



"Hincha del cali a morir", concluye el hombre que pide que le bendigan la bandera en la Basílica Menor Señor de Los Milagros.



(Además: Papá de Piqué puso el punto final: revelan la 'carta de despedida' a Shakira).

Aunque el aficionado da a entender que tardó medio día para hacer su trayecto, algunos enfatizan en que los 66 kilómetros que hay de Cali a Buga tardarían mucho más en recorrerse de rodillas.



Sin embargo, la esencia de la mera grabación se ha vuelto tendencia en redes.

Más noticias

DEPORTES

*Con información de Futbolred