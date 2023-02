Alejandro Montenegro, el hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño, jugador de Millonarios, el domingo antes del partido que no se pudo jugar, habló este jueves sobre lo que sucedió en el estadio Manuel Murillo Toro.

El fanático presentó disculpas nuevamente, tal como lo hizo de manera pública, por su comportamiento.



Dijo que está arrepentido, que fue un acto impensado y que espera que pueda tener un gesto de paz para resarcir de alguna manera todo lo que ha pasado.



"Si lo piensas un minuto, no lo haces", dijo el fanático a Blu Radio, sobre el impulso que lo llevó a entrar a la cancha a golpear al jugador.



"Me tienen en una imagen que no es, como que me quiero saltar la ley y que hago lo que quiero. Un error lo puede cometer cualquiera", dijo.



El hincha, de 21 años, se calificó como una persona no violenta, aseguró que era la primera vez que se enfrentaba a una detención como la que vivió el domingo.



"Me dejo llevar por las provocaciones que hace Daniel Cataño contra la tribuna", dijo.

¿Encuentro con Cataño?

Expulsión de Daniel Cataño Foto: Tomada

El fanático, quien recibió un castigo inicial de 3 años sin asistir al estadio y 23 millones de pesos de multa por su acto, propuso un acto de reconciliación.



"Creo que sería muy bueno demostrar a los hinchas y al país que si bien dos personas tienen un error lo pueden aceptar hablando", dijo Alejandro, proponiendo un encuentro con Cataño para "dialogar… más allá de la noticia viral por violencia, hacerla viral por paz", dijo.



"Ese sería el mensaje más bonito para los niños, para el fútbol", comentó.



Tolima y Millonarios se enfrentarán el próximo 29 de marzo tras decisión de la Dimayor.





