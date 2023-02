Daniel Cataño sigue en el ojo del huracán por lo sucedido el pasado domingo en Ibagué, al responder la agresión de un fanático y que le costó la tarjeta roja.

Mientras se espera conocer si el Comité Disciplinario sanciona a Cataño por su comportamiento, decisión que podría darse este mismo jueves, se conoció que el aficionado demandaría a Cataño.



(Le puede interesar: Se conoce decisión del partido Tolima-Millonarios por caso Cataño)

Cataño, en problemas

Se trata de Alejandro Montenegro, el fanático del Tolima que invadió la cancha, golpeó al futbolista y luego presentó disculpas por su gesto. Cataño denunció al hincha por lesiones personales.



Ahora se ha conocido que el hincha, al sentirse también afectado por la respuesta de Cataño, también presentará acciones legales por el mismo motivo, "lesiones personales", tal como lo dijo en el noticiero CM&.



(Además: ‘Cometió un error sin dimensionar las consecuencias’: novia del hincha de Tolima)



"Le pido a Daniel que me disculpe, de todas maneras entiendo que es un ser humano, merece respeto y yo creo que en su momento de pronto la hinchada de Deportes Tolima también merecía el mismo respeto... Por lesiones personales, de todas maneras, pues el golpe que recibo después del empujón siempre es grave", dijo el fanático al noticiero CM&.

Facebook Twitter Linkedin

Expulsión de Daniel Cataño Foto: Tomada

Alejandro tiene una sanción de tres años, en los que no podrá ingresar al estadio Manuel Murillo Toro y está expuesto a más sanciones.

Arrepentido

El fanático espera poder regresar antes al estadio, a través de una labor como gestor de convivencia en el fútbol.

"Lo más lindo para mí es ver fútbol y si fuera un acto que me permita volver a los estadios de Colombia y generar conciencia sería muy feliz", agregó.



El fanático aclaró que está arrepentido de sus actos y que ahora pasa malos momentos como consecuencia de lo que hizo.



(Además: Él es el hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño, jugador de Millonarios)



"Son las consecuencias de mis actos y hoy en día mucha gente me escribe. Me amenazan muchos hinchas de Millonarios. Quisiera disculparme con esos hinchas que viajaron hasta Ibagué y pagaron su boleta y su viaje. Sin medir las consecuencias salto al campo de juego, sin entender la magnitud del problema en el que iba a resultar. Ofrezco mis disculpas públicas, porque la embarré. Dañé un encuentro deportivo con más de 20.000 personas y nada justifica el error. Tengo que aceptarlo. Las consecuencias las estoy viendo. Tengo que estar fuera de la ciudad", dijo.



El partido entre Tolima y Millonarios quedó reprogramado para el 29 de marzo a las 8 p. m. Se esperan noticias respecto a eventuales sanciones por lo sucedido. Este jueves, tanto Cataño como el Tolima tienen plazo de entregar sus descargos ante el Comité Disciplinario.

Más noticias de deportes

DEPORTES