La portera de Atlético Nacional, Vanessa Córdoba, hija del legendario Óscar Córdoba, denunció un lamentable hecho que tuvo que vivir en las últimas horas.

La jugadora fue víctima de acoso, por parte de un desconocido, a través de su celular. Su relato puso de relieve el incremento del acoso cibernético en el país.



Hija de Córdoba, víctima de acoso sexual

Vanessa Córdoba. Foto: Archivo EL TIEMPO

A través de su cuenta de Twitter, la jugadora relató el mal rato que tuvo que pasar este domingo, tras recibir una llamada de una persona desconocida:



“Me entró una llamada por FaceTime de un número desconocido y la rechacé. Volvió a marcar varias veces seguidas y me preocupé, entonces contesté sin cámara y sin hablar”.



El relato continuó con la acción que hizo el individuo que la acosó “Cuando contesté nadie habló ni había cámara y de repente la prenden, y es un tipo masturbándose. Asqueroso”.



Además, agregó al comentario “Usualmente no contesto a números desconocidos, pero fue la primera vez que me pasa por FaceTime y realmente me preocupó por la insistencia. En serio que cuál es la lógica detrás de esto. Qué experiencia tan pero tan desagradable”.

Me entró una llamada por FaceTime de un número desconocido y la rechacé. Volvió a marcar varias veces seguidas y me preocupé entonces contesté sin cámara y sin hablar. Cuando contestó nadie habló ni había cámara y de repente la prenden y es un tipo masturbándose. Asqueroso. pic.twitter.com/X4nhs2GB7I — Vanessa Cordoba (@VCordoba1) March 5, 2023

