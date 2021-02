Hernán Torres se ilusiona con salir campeón con el equipo de su alma

Hernán Torres es el único técnico del fútbol colombiano que ha salido campeón de la A y de la B. En primera división se coronó con Millonarios, en 2012-II, y en la segunda, ascendió con América en 2016.

A Torres le faltan dos cosas: ganar la Copa Colombia y hacerlo con el equipo de sus amores, el Deportes Tolima. El estratega tolimense valoró el trabajo de su equipo para llegar acá, no profundizó en tácticas, elogió a su rival, al técnico Hernán Darío Gómez y cree en que puede brindarle una alegría a su tierra.



“Es un partido de final, ordenado tácticamente, donde no hay que cometer errores, estar bien concentrados. Debemos trabajar los 90 minutos el partido, en cualquier momento conseguiremos el gol y sabemos que no será nada fácil”, indicó Torres.



Sobre aquella final en 2010 de Liga que no pudo consagrarse siendo entrenador del conjunto musical y pensando que este pueda ser su ‘desquite’, Hernán señaló que “yo no tomo revanchas, soy un profesional. Es el equipo de mi tierra, de mi entraña, el que me dio la oportunidad de darme a conocer como jugador y entrenador. Qué más quisiera poder quedar campeón, pero debemos trabajar fuerte para lograrlo en este partido”.



Volviendo al análisis del juego, Torres precisó que “es importante como toda final, he tenido la bendición de estar en varias y las vivo con mucha ilusión, con mucha motivación, pero puedo quedarme en eso. Sabemos que enfrentaremos a un rival muy difícil, con un gran técnico como el profesor (Hernán Darío) Gómez, con mucho orden mucha táctica, el juego no será fácil, los momentos son diferentes, pero estamos preparados para ese momento y espero que lo podamos conseguir”.

Tolima eliminó a Pasto en las semifinales de la Copa Colombia. Foto: Dimayor - Vizzor Image



En cuanto a la idea de juego de su equipo, el técnico comentó que “siempre hemos salido a proponer, la paciencia siempre debemos tenerla, hay que saber aprovechar los espacios, no desesperarnos y saber filtrar, penetrar y es importante hacerlo muy bien. Lo que se está haciendo es muy bueno, incluyendo las capacidades de los jugadores, la planificación del juego, no dejar nada al azar, creer y tener fe de lo que se está haciendo, eso es lo más importante”.



Finalmente, el estratega precisó que “aspiramos a jugar y a ganar la final, no nos creemos ganadores todavía, pero tenemos mucha fe. Sabemos el rival que tenemos al frente, con jugadores muy buenos, pero vamos a trabajar para conseguir ese sueño. Destaco la responsabilidad de mi grupo, el compromiso, las ganas de ganar. Nunca veo una mala cara, siempre están dispuestos, tienen la actitud para trabajar, levantarse ante las dificultades, es un grupo compacto que quiere seguir adelante”.



