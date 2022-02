Deportes Tolima se llevó este miércoles un empate clave, 1-1, de visita al Cali, en la ida de la Superliga, en el estadio de Palmaseca.



Pese al empate, el DT del Tolima, Hernán Torres, terminó molesto, pues durante el juego, dijo, recibió muchos insultos y hasta monedazos.

La queja de Torres

Al final del juego, Torres se presentó a la rueda de prensa con una herida en la frente.

Contó lo que vivió y el cruce que tuvo con una aficionada del Deportivo Cali.



"Esto fue un monedazo que me tiraron. Una señorita muy bonita me gritó cosas y le dije, 'uy, una señorita tan bonita y con esa lengua... córtesela', le dije. Entonces me llovieron monedas y me pegó una en la frente", comentó el entrenador.

Luego, agregó: "Otro hincha entró a agredirme aquí en la sala de la rueda de prensa, y reaccionó la seguridad. Se está volviendo un problema venir jugar a Cali por la seguridad. Tiene que mejorar esto. Hace 20 días vinimos y tuvimos problema con hinchas enojados. Esto es un juego. Nosotros perdimos la final, y el Cali se fue tranquilo de Ibagué. No tenemos la culpa que saquemos el resultado y la gente se enoje. Me da pena", dijo Torres.

➕ "Se está volviendo un problema venir a jugar al estadio del Cali con esos temas de seguridad. Esto es un juego, ellos nos ganaron la final y se fueron tranquilos de Ibagué sin problema" Hernán Torres, DT Tolima. pic.twitter.com/OqonBgbyRR — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 10, 2022

Pide garantías

Además, el entrenador del Tolima exigió garantías arbitrales para el partido de vuelta, el 23 de febrero en Ibagué.



"Yo sí le pido un favor a los que nombran los árbitros, un árbitro que nos dé garantías. Por favor. Hay un personaje que pita la final y la perdemos. No quiero decir nombres. Ustedes vieron cómo fue este partido, si no es de pantalones se puede poner más peligroso que como estuvo, para los dos lados. Necesitamos un árbitro de garantías, y líneas que nos den garantías. No me volví a meter con los árbitros, pero por favor...", dijo.



DEPORTES

