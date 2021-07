'¿Por qué anularon el gol?': Hernán Torres

Muy molesto quedó el técnico del Tolima, Hernán Torres, luego de que le anularan un gol en el partido contra Nacional, este sábado en la derrota de su equipo, 1-0, en la fecha 2 de la Liga.

El DT no se explica la razón por la que el árbitro no le validó el gol a su equipo, luego de que el arquero de Nacional soltara la pelota.

"¿Por qué anulan el gol?, es legítimo, craso error de ese señor Ortega, no vamos a demeritar el resultado, pero ese gol, donde quiera, es legitimo, no es correcto eso. Respeto los árbitros, pero esos errores tan infantiles acaban con el estado de ánimo de cualquier grupo", dijo Torres al iniciar su rueda de prensa posterior al partido.



"Sé que son seres humanos, pero me pregunto, ¿por qué lo anularon? Son errores primarios desde mi punto de vista", agregó.



