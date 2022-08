Hernán Torres, técnico del Deportes Tolima, no ocultó su disgusto por la actuación del árbitro Carlos Ortega y de los encargados del VAR, encabezados por Mauricio Pérez, en el partido que su equipo perdió 2-1 contra el Junior de Barranquilla, este domingo, en el estadio Roberto Meléndez.

En el minuto 58, el portero William Cuesta golpeó al zaguero del Junior Dany Rosero en un intento por despegar una pelota luego de un cobro de tiro de esquina. La jugada siguió adelante y terminó con un gol de Fabián Sambueza en el que el asistente de occidental, John Freddy Zambrano, levantó la bandera por un fuera de juego de Rosero, que se quedó tirado en el piso, pero se movió para no atravesarse en la trayectoria del remate de su compañero.



Al final, el VAR llamó a Ortega a revisar la acción entre Cuesta y Rosero y el central pitó un penalti que, posteriormente, falló Luis 'Cariaco' González.

➕ ¡Sonido metálico y seguimos empatados en Barranquilla! 💥#LALIGAxWIN pic.twitter.com/F5UTvCSOBV — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 29, 2022



Entre la jugada, la sanción de Ortega y el cobro de 'Cariaco' pasaron más de ocho minutos, en los cuales Torres amenazó con sacar a su equipo de la cancha. Al final, el partido se reanudó y sobre el final del juego, el central echó a dos futbolistas del Tolima, Julián Quiñones y Michael Rangel.

La molestia de Hernán Torres contra los jueces y el VAR

Visiblemente molesto, y vistiendo la camiseta de juego del Deportes Tolima, Torres se presentó a la rueda de prensa después del partido, en el estadio Roberto Meléndez. Y lanzó munición gruesa contra el VAR.



“En el segundo tiempo pasaron cosas que ustedes vieron. En nueve juegos nos pitan ocho penaltis en el VAR. Es muy duro, muy difícil, muy complejo, no soy de los que me quejo del árbitro, pero sí es muy difícil. Un arbitraje perverso. No voy a excusarme ni a opacar el juego del Junior, que ganó bien, pero estas acciones desmotivan y le quitan el ritmo al visitante”, declaró Torres.

Rueda de prensa del Tolima tras el partido contra Junior Rueda de prensa del Tolima tras el partido contra Junior Hernán Torres Foto: Dimayor

"Yo me quejé del VAR por dos penaltis ante La Equidad, dos penaltis que no existieron y hoy como que el VAR se enojó y me pitó otro penalti. ¿Ante eso yo qué voy a decir?. Si sigo hablando más, me van a dar más pito entonces mejor me quedo callado”, agregó Torres.



Después de llegar a la final en los últimos tres torneos y de ganar una estrella, la del 2021-I contra Millonarios, Tolima está ahora en el puesto 17 de la tabla, con apenas siete puntos y sin partidos aplazados.



