¿Hernán Torres a Millonarios? Esta fue la respuesta del entrenador

Con la renuncia de Jorge Luis Pinto a Millonarios, el sonajero de candidatos para remplazarlo crece y crece. Los rumores están a la orden del día para saber quién se queda con el cargo de entrenador del equipo, que no clasificó a los cuadrangulares.

Uno de los nombres que ha sonado es el de Hernán Torres, quien además fue visto este sábado por Bogotá y las suposiciones de un posible regreso comenzaron a hacerse mucho más fuertes.



Sin embargo, el entrenador fue consultado por FUTBOLRED sobre la posibilidad de un posible regreso a dirigir a Millonarios y el técnico fue muy certero a la hora de dar su respuesta.

"Pasando por acá (por Bogotá) a descansar. Aquí tengo mi base. Nada que ver con fútbol”, le aseguró a FUTBOLRED en una charla por WhatsApp.



Además, Hernán Torres afirmó que desde que salió de Millonarios, en el 2013, nadie del club se ha comunicado con él y menos tras la renuncia de Pinto.



"No me han llamado. Desde que me fui, nunca ha habido un acercamiento. Y esta vez tampoco nadie se ha contactado conmigo, eso es mentira”, concluyó.



