Hernan Torres, el entrenador del Tolima, fue respetuoso y prudente, pero a la vez se mostró satisfecho por el 1-1 que logró su equipo en la cancha del Deportivo Cali. "Significa bastante porque la serie quedó abierta, para Cali o para nosotros en los 90 minutos que faltan, pero este resultado es muy importante en condición de visitante, dijo el entrenador.



(Le puede interesar: Tolima puso a Cali contra las cuerdas en la final: 1-1 en Palmaseca)

Las palabras de Torres

“Tuvimos dos lesiones de dos zagueros centrales (de Mosquera y de Angulo) y pusimos a Parra que cumple varias funciones. Tenemos un grupo humano importante. Esto es un gran esfuerzo porque somos todos los que estamos trabajando y luchando por conseguir el sueño.



En la charla técnica recomendamos al grupo jugar en bloque, que no dejáramos producir al Cali y que le diéramos más toques a la pelota. Así, en el segundo tiempo tuvimos más tenencia, movilidad y contratamos con los jugadores rápidos.

Fuimos ordenados, sabíamos de los problemas que tuvimos con los jugadores lesionados, pero hay que reconocer que este grupo es inmenso que tiene una actitud enorme.

Las lesiones

(Lea además: Tremendo choque de cabezas: peligroso golpe entre jugadores del Tolima)



Su equipo no lució tan claro en el primer tiempo y se vio mejor en el complemento...

Lo primordial fue no perder la calma: en una final cuando uno pierde dos centrales, lo llevan a bloquearse, pero lo importante es no hacerlo. En el segundo tiempo recomendamos algunas cosas al grupo y la actitud siempre la hemos tenido para jugar al fútbol. No podíamos estar desordenados porque ellos tienen jugadores muy rápidos y en la interna con Teo (Teofilo Gutiérrez) y con Colorado. Teníamos que estar bien parados y ordenados y eso fue lo que hicimos.



¿Cómo evalúa el juego de su volante Junior Hernández?

Junior está mostrando una gran capacidad desde que entró jugando como lateral izquierdo por la lesión de Balanta. Hoy (ayer) tuvo un rendimiento importante. En el partido contra América también lo hizo muy bien. Estamos contentos por su evolución, a su temprana edad (22 años), lo mete como extremo y no tiene problema, eso es muy importante para el grupo.

(Lea también: Jugadores de Cali y Tolima protestan en la final por sistema de campeonato)



Ahora tiene dos dolores de cabeza más: las lesiones de los centrales Mosquera y Angulo. ¿Cuál es el primer diagnóstico?

Los dos están lesionados. Hay bastantes complicaciones... Esperamos que no sea mayor cosa en la gravedad. Mañana (hoy) ya se dictaminará, pero sí están delicados. Mosquera tiene una lesión en el aductor y Angulo, en la rodilla.



Hoy (ayer) no pudo alinear por lesiones a sus delanteros titulares Ánderson Plata y Juan Fernando Caicedo. ¿Podrán jugar en Ibagué.

Los cuidamos hoy (ayer). Si los necesitábamos los íbamos a meter, pero era importante cuidarlos porque no han trabajado casi en campo.





DEPORTES