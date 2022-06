Un equipo de Hernán Torres tiene que correr el doble. Un equipo de Hernán Torres tiene que luchar el triple. Son equipos que no saben de ingenuidad, que no entienden eso de la cobardía o la indisciplina. Su equipo siempre será vivaz, pura candela. Los once que él elige siempre salen a jugar como fieras. Si tienen sed será de triunfo. Si tienen hambre será de gloria. Así es Deportes Tolima, una tribu aguerrida que hace rato aprendió el arte de ganar, porque para eso es que Torres es su técnico.

Hernán Torres, de 61 años, nacido en Ibagué, exportero de fútbol, hombre de carácter, de personalidad fuerte, de voz como un trueno, se volvió un experto en finales. Lleva tres consecutivas con el Tolima en la Liga. Hace un año, Torres ganó el título con este mismo equipo, se lo ganó a Millonarios. Hace seis meses otra vez se instaló en la final, la perdió contra el Deportivo Cali. Ahora regresa a esta instancia definitiva, contra Atlético Nacional (miércoles la ida, domingo la vuelta), como para demostrar que las finales ya son una forma de vida. Y ya no hay rival que se sienta cómodo contra los guerreros de Torres, y mucho menos Nacional, que cada que ve a esa tribu en llamas, no se quema; se congela.



Pero eso no quiere decir que Torres ya se las sepa todas; al contrario, a pocos días del primer partido de esta serie, está inquieto, piensa todo el tiempo cómo lo va a lograr, revisa cada detalle, su estrategia da vueltas en la cabeza como pelotazos. Y claro, Hernán Torres tiene nervios, y cómo no tenerlos si en juego hay otra estrella.

Mano a mano con Hernán Torres

Facebook Twitter Linkedin

Hernán Torres. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Ya se acostumbró a jugar finales, a vivir estos momentos?

Son momentos especiales, importantes, porque no todas las veces se pueden jugar finales, y más con este rival como Nacional. Estoy un poquito tenso, pensando, revisando que nada quede al azar, con todos los detalles, que no se pase por alto ninguno, porque esos detalles son los que marcan diferencias, trato de que todo esté ajustado y lleguemos bien al partido.



¿Cómo se llega a tres finales seguidas, cuál es su fórmula, le cogió la medida a la liga local?

Es gracias a Dios, confío en Él, creo en Él, le pido a Él, es el primer ser para justificar mis campañas, después, como hombres de fútbol sabemos que esto es de grupos humanos, el fútbol es un trabajo en equipo; he tenido grupos muy buenos, con campañas espectaculares, con tres finales seguidas; tengo un grupo con deseos de ganar, con hambre de triunfo, son luchadores que vencen todas las adversidades del camino.



Cuando se dice que usted es el técnico del momento en Colombia, ¿qué piensa?

Son los resultados los que lo ponen a uno a sonar y a decir que uno es el mejor, pero acá hay muy buenos técnicos, a veces a algunos no se les dan los resultados, pero son muy buenos, podría decir que los mejores técnicos en Suramérica son los colombianos, los que mejor trabajan tácticamente, nos preocupamos por tener equipos ordenados, soy de esa escuela, preparado, estudiado para el orden, eso me lo enseñaron los técnicos que yo tuve.

Facebook Twitter Linkedin

Hernán Torres, técnico del Deportes Tolima. Foto: Dimayor. VizzorImage



Pero se enorgullece...

Sí, da alegría, pero esto es fútbol, puedo perder y volver perder y ya no seré el bueno sino el malo. Hay que tener equilibrio, no estar en las nubes en las buenas ni debajo de la tela cuando va mal. Hoy somos importantes; cuando no, hay que aceptar las críticas. Eso es esta carrera, no a todos les gusta como juega Tolima, a otros sí, todos pueden evaluar mi estilo, esto es fútbol.



¿Cómo es un equipo de Torres, qué no negocia?

¡La disciplina! –brama Torres–. Eso no lo negocio, cuando jugué había que trabajar para perdurar en esta carrera, que es corta. Si usted es disciplinado, tiene orden; si no, hay circunstancias tristes, agobiantes.



De ahí viene su carácter…

Es mi esencia, siempre he sido disciplinado, con mis objetivos. El trabajo con los jugadores es un proceso de mejorar en todos los aspectos, he ganado madurez, experiencia, he consolidado un estilo de juego y un manejo que me da resultados.



¿Cuál es ese estilo?

El presidente del club, Gabriel Camargo, es de armar grupos importantes, con jugadores de talento, que se adaptan a la economía del club, él es detallista en eso, no se pasa en los presupuestos, y tenemos jugadores importantes, con un gran grupo humano, jugadores rápidos, de buen pie, agresivos, técnicos, hay juventud, experiencia, esa mezcla nos llevan a los técnicos a armar estilos, diferentes propuestas de acuerdo al rival, sin perder identidad, con una solidez defensiva, ordenados, con un bloque importante.

El equipo de Torres, además de disciplina, tiene coraje, entrega, sacrificio...

Cuando se es disciplinado afuera, se es adentro, el jugador de Tolima es eso: actitud, concentración, luchar, no quedarse parado al perder el balón, correr, presionar, no dejar pensar al rival.

Usted habló de muchas dificultades para llegar a esta final, ¿cuáles?

Hablo en general: lesiones, complicaciones, jugar cada dos días, el trajín desde enero, problemas musculares, fracturas; se dice que la nómina es grande y casi no armo el equipo contra La Equidad, tenía 10 lesionados, contra Envigado no tenía centrales, y los viajes, eso desgasta.

Han predominado los resultados a favor de Tolima, pero es fútbol, el miércoles es una historia nueva, hay que preparar, hay que planificar para buscar el resultado. FACEBOOK

TWITTER



Contra Nacional hay morbo, ¿porque Tolima le cogió el pulso?

Han predominado los resultados a favor de Tolima, pero es fútbol, el miércoles es una historia nueva, hay que preparar, hay que planificar para buscar el resultado. Lo que ha pasado es relativo, antes con Alberto Gamero Tolima también le ganaba a Nacional, pero el miércoles es otra historia.



¿Los jugadores lo ven así?

Este es un grupo maduro, saben que es una historia nueva, uno no puede vivir de lo que pasó.



¿Qué le preocupa de su rival?

Todo, Nacional tuvo un realce importante con Hernán Darío Herrera, está sólido, todo me preocupa, como ataca, como defiende.

Facebook Twitter Linkedin

Hernán Torres, DT del Tolima. Foto: EFE



¿Tolima ya es un grande?

Me pone contento que se diga eso, y no es de ahora, es hace 10 o 12 años, que es protagonista, siempre peleando finales, siempre en torneos internacionales...



¿Cuál es la gran virtud de su equipo?

La humildad, tenemos la cabeza bien puesta sobre los hombros.



¿Qué de su carrera como arquero tienen sus equipos?

Escuché a grandes técnicos como el doctor Ochoa, Prince, que es mi tutor, o Bernal, Otero, que decían que hay que armarse de atrás para adelante, primero la solidez y luego la contundencia o la profundidad.



Usted es un hombre de temperamento fuerte, ¿qué lo divierte?

No. Me tildan de fuerte, pero no, me alegra todo, me río, hablo durito, bueno, es mi estilo –hay un conato de risas que no salen–, de arquero gritaba, ‘cierren, agranden’, pero el jugador que dirijo puede decir cómo lo trato y lo manejo y cómo tengo un equipo contento.



¿Y qué lo irrita?

La injusticia. El fútbol es injusto, eso me quita el sueño.



¿Cuál es su techo con Tolima y qué vislumbra para su futuro?

¿Techo? Trazo metas cortas, juego tras juego. Mi meta hoy es Nacional, mi Dios sabrá qué tendrá para mí, a dónde me llevará. Dios es mi empresario.

¿Su empresario no le habla de la Selección?

La verdad no pienso en eso, las cosas se van dando, uno nunca sabe.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET​

Más noticias de deportes