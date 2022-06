Hernán Torres estaba dolido por la derrota del Deportes Tolima en el partido de ida de la final de la Liga 2022-I, en la que Atlético Nacional lo venció 3-1 para llegar con buena ventaja al juego de vuelta, el domingo en Ibagué.

“Esto es una final y si usted se equivoca lo aprovecha el rival, no nos podemos equivocar como nos equivocamos contra Nacional, aprovecharon los errores que tuvimos en los tres goles. En todos nos equivocamos”, dijo Torres en rueda de prensa.



El comienzo de la conferencia tuvo como música de fondo el festejo de los hinchas de Nacional. “La gente está celebrando y hay que dejarlos. Faltan 90 minutos, están celebrando su trabajo. Cometimos errores garrafales y Nacional nos cobra como cobró. Nos vamos derrotados esperando el partido en Ibagué”, agregó el DT.

El mensaje de Torres a ls hinchas: 'No pierdan la fe'



El entrenador del Tolima les envió un mensaje de esperanza a los hinchas de su equipo. “Esto no ha terminado. Quedan 90 minutos. Que la gente no pierda la fe en su grupo. Lo vamos a dejar todo en la cancha”, aseguró.

Alexander Domínguez, portero del Deportes Tolima. Foto: Twitter: @cdtolima

Torres defendió al portero Alexánder Domínguez, quien quedó comprometido en los tres tantos que recibió su equipo. Cabe recordar que el técnico del Tolima también fue portero.



“Somos seres humanos, y así como se equivocó esta vez, nos ha salvado en partidos importantes, nos ha salvado en Copa Libertadores. Es un arquero mundialista, es un excelente arquero. Yo también fui arquero y me equivoqué. Pero no solo él se equivocó, también se equivocaron los compañeros, no lo respaldamos empatando el partido. Y yo también soy el responsable”, enfatizó.



El DT del Tolima no cree que los cambios hayan sido fundamentales en el desarrollo del juego. “No creo que haya dado un giro de 360 grados (sic). Los errores que cometimos fueron muy crasos, no creo que los que entraron hayan cambiado el rumbo del partido. Nacional es un rival grande y no se puede permitir esa clase de errores. Se llevaron los tres puntos y el 3-1 es importante para ellos. Quedan 95 minutos y esperamos conseguir el objetivo”, explicó.

Qué dijo Torres por la protesta del Tolima



Torres no quiso referirse al mensaje enviado por el Deportes Tolima en sus redes sociales, en el que anunció que estaba jugando bajo protesta por la inclusión de Giovanni Moreno, habilitado por el Comité Disciplinario del campeonato pese a deber una fecha de sanción por provocación al público en el partido contra Millonarios, el pasado 11 de abril.



“Eso le corresponde al departamento jurídico del Deportes Tolima. No sé qué podrá pasar. Pero estamos en Colombia, aquí sucede de todo”, declaró Torres.



