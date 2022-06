Hernán Torres no suele ser muy expresivo, pero en sus palabras se notaba la emoción de clasificar a la final de la liga por tercer torneo consecutivo. Su equipo, Deportes Tolima, jugará contra Nacional por la primera estrella del 2022.

Torres agradeció el esfuerzo de sus jugadores, que incluso llegaron, en algunos casos, a entrar a la cancha arrastrando lesiones, para estar en la pelea por el título, y no se olvidó de Gabriel Camargo, el máximo accionista del club, que ha sido fundamental para que haya podido completar este jueves 400 partidos como entrenador del Tolima.



(Lea también: Exnovia de Gerard Piqué reaparece en medio de polémica: 'Necesito decirlo')

Torres reveló que varios jugadores han actuado lesionados



“Hay un grupo humano luchador, comprometido y ganador que quiere seguir buscando objetivos grandes. Un grupo humano metido en lo que tenemos, jugadores que se lesionan, que juegan con dolores, con dificultades pero que le ponen el pecho a la brisa, que no se amilanan: Moya Mosquera, Cataño, Ibarguen, Caicedo, Ramírez, Cuesta con un dedo herido jugó todo el cuadrangular. Eso es mérito y hay que reconocerlo”, reveló Torres.



El técnico del Tolima contó las claves para volver a estar en la pelea por un título con el Tolima: “Tres finales seguidas en la Liga, una en la Copa y una en la Superliga, son cinco finales. Es un trabajo en equipo. Yo no puedo decir que soy un gran sabio, eso es mentira. Tenemos un equipo humano fuerte, que saca la cara por todos nosotros, que lucha y partido tras partido saca adelante los resultados. Hemos tenido muchas dificultades, nadie se imagina lo que hemos vivido, pero este grupo se ha sabido recuperar de todas las adversidades y todas las cosas que tiene el fútbol. Este equipo ha sido humilde, calladito: muela, trabaje y consiga resultados”, explicó.



(Además: Luis Díaz: la estratosférica cotización que hace historia para Colombia)



Al DT del Vinotinto y oro le entregaron antes del partido un reconocimiento por haber llegado a los 400 juegos como entrenador del equipo.”Es un orgullo como tolimense dirigir 400 partidos, como ibaguereño a mucho orgullo, me siento muy contento porque como tolimense he iniciado mi carrera como futbolista y como técnico; dirigir 400 partidos no es fácil. Hemos visto pasar mucha agua debajo del puente. Me da mucha alegría que me hayan reconocido”.

"Yo no puedo decir que soy un gran sabio, eso es mentira. Tenemos un equipo humano fuerte, que saca la cara por todos nosotros, que lucha y partido tras partido saca adelante los resultados". FACEBOOK

TWITTER



Torres destacó lo hecho por Sergio Mosquera, quien llevaba tres meses sin jugar y acabó marcando el gol de la clasificación. “Mosquera es algo… no sé, está incapacitado y me dijo ‘yo juego’. Se paró, no había hecho casi nada de trabajos en campo e hizo el gol que nos metió en la gran final. Por eso hablo del sacrificio de todos, Moya jugó con un problema en una pierna varios partidos, el mismo Quiñones tuvo problemas musculares, pero son jugadores que quieren lograr los objetivos”.



Torres dedicó la victoria a Gabriel Camargo, quien envió un mensaje al plantel antes del juego que lo llevó a la final. “Lo importante es el grupo humano que tenemos, ha sido vital. Es un grupo humano sólido y tiene mucha jerarquía para jugar estas instancias. Este mérito es para el senador Gabriel Camargo, que fue quien conformó este grupo humano desde diciembre del año pasado; a él le dedicamos esta victoria desde su lecho de enfermo porque sé que esto lo pone muy contento. Antes del partido nos mandó un mensaje y hoy estamos peleando cosas grandes. A veces nos olvidamos de él y él es el gestor de todo este proyecto”.



DEPORTES