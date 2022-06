Hernán Torres, el técnico de Deportes Tolima, se alista para lo que será la gran final de la Liga, en el partido de ida de este miércoles en Medellín.

Palabras de Torres

Lucumí: "Fue difícil, en concentración se enteró de que su abuela falleció, le golpeó mucho, está en Cali en el sepelio, la decisión es de él, vamos a ver si alcanza a llegar. Al medio día lo sabremos"



Rivalidad: "Es otra historia, ambos quieren ganar, es una final, un partido nuevo, una historia nueva, los dos la queremos a favor".



"Nacional ha hecho bien las cosas, repunte importante con el profe Herrera, como dije en una entrevista (a EL TIEMPO), me preocupa todo, de nacional, sabemos de su capacidad y la de su técnico, no va a ser fácil".



"Nacional ha ganado equilibrio en defensa y ataque. Por historia es de ser ofensivo, pero ha aplicado orden sin balón, es más equilibrado. Jugar con Nacional no es fácil".

Tolima fuerte: "El éxito es el trabajo en equipo, tenemos un grupo humano comprometido, estamos logrando los objetivos por el esfuerzo de todos. Hay compromiso, ganas de superar las adversidades. El gestor es Dios".



Hinchada local: "Es una fiesta deportiva, este estadio está acostumbrado a esas vivencias, la hinchada va a llenar y va a apoyar, como nuestra gente en Ibagué. Es un marco hermoso. Cada uno puja por ganar. Vamos a dar lo mejor".



Rovira: "Excelente concepto, profesional, se adaptó a la idea de juego. Nos da equilibrio, agresividad, fútbol".



¿El mejor plantel?: "He dirigido muy buenos, no puedo menospreciar a Millonarios, Medellín, América... Este es un grupo muy bueno, excelente. Hay compromiso.



DT Selección: "Los técnicos colombianos somos los que mejor trabajamos táctica en Suramérica.. Miren Suárez... La Selección no es mi tema, esperar que le vaya muy bien".



La final: "Nacional ha crecido mucho. Más solido, corto, con orden".



