Deportes Tolima y Deportivo Cali jugarán este miércoles el partido de ida de la final de la Superliga, al ser los dos campeones del 2021.



En la antesala del juego, el DT del equipo vinotino, Hernán Torres, analizó lo que espera del compromiso.



Palabras de Torres

Análisis: "Llevamos 5 fechas, han llegado 13 jugadores. Hemos tenido fortuna con los resultados. Ha sido importante. Falta mucho camino. En el fútbol hay que mantenerse, partido tras partido. Hay que resaltar el compromiso de los jugadores. No hay tiempo para trabajar. Sobre la competencia ensamblamos y tomamos ritmo".



¿Con qué equipo? "Todos están preparados. El grupo es importante, de experiencia, capacidad y condición, puedo elegir y tomar decisiones que un grupo juega un partido u otro. Todos, sé que responden".



¿Papel de Ibarguen?: "Conocemos su capacidad. Es técnico, rico para encarar, y tiene obligación de bajar a armarse. Siempre hay una idea clara cuando se pierde la pelota. Con balón tiene libertad para desarrollar lo que sabe":



¿El rival?: "Todos los partidos son historia nueva, cada partido tiene motivación especial. Armamos nuestro trabajo, con nuestra idea, hay posibilidad de un titulo, ninguno dará ventajas. Ellos no han tenido resultados positivos y no quiere decir que no puedan ganar".



¿Otro título?: "Uno no se puede quedar con lo que hizo antes. Todos los días requiere trabajo, dedicación, renovar el éxito. Nuestro propósito es ganar. Vamos contra el campeón y no va a ser fácil",



