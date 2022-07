Apenas 20 días después de haber obtenido la estrella 17, tras haberle ganado la final de la Liga 2022-I al Deportes Tolima, el ambiente en Atlético Nacional es cada vez más difícil. Al episodio de la salida de Giovanni Moreno, uno de los responsables del título, se sumó ahora el mal comienzo deportivo en el segundo semestre.

Nacional solamente tiene un punto, luego de tres presentaciones, y este sábado se vio ampliamente superado por Millonarios, que lo derrotó 1-2 en el estadio Atanasio Girardot y que pudo haberle ganado por una diferencia aún mayor.



Es el quinto partido consecutivo que Millonarios se lleva puntos del estadio Atanasio Girardot y eso generó el disgusto de los hinchas verdes, que antes del partido protestaron contra los directivos del club.

Las explicaciones de Herrera tras la derrota



Tras lo sucedido este sábado en Medellín, el técnico de Nacional, Hernán Darío Herrera, dio sus explicaciones en conferencia de prensa.



"Quiero pedirle disculpas a la afición que nos vinieron acompañar, me queda felicitar a Millonarios por lo que hizo. En estos momentos, venimos de un título y creemos que de este bache vamos a salir. Tenemos una semana por delante para recuperarnos", dijo Herrera.



El técnico de Nacional salió a respaldar a sus jugadores. "En estos momentos defiendo al grupo en la actitud, han respondido pese a los resultados. Nos ha costado volver, sabemos donde estamos, tenemos objetivos por delante y hay que recuperar al grupo en la parte anímica. Ojalá podamos salir de este momento".



Herrera reconoció que, por la falta de descanso y lo apretado del calendario, ha tenido dificultades para corregir las fallas de Nacional. "Después del título no hemos trabajado, nos tocó jugar contra Cortuluá, Junior y Millonarios. Tendremos una semana para trabajar, ordenarnos y esperar salir adelante. A Nacional no se le puede olvidar jugar. Hay que recuperar el equipo en lo anímico y futbolístico, tenemos dificultades con varios jugadores. Hay que juntar el grupo".



Sobre la labor de los juveniles y la inclusión de Andrés Felipe Román en la convocatoria y en el banco de suplentes, Herrera comentó: "El arquero que teníamos (Luis Marquines) era un joven que lo hizo bien. Hay que seguir trabajando con él. A Brahian Palacios lo conozco desde las menores, aprovechó la oportunidad y pudo marcar. A Román lo teníamos para jugar 10 minutos, no se dio. Esperamos recuperarlo para que en dos o tres partidos logre aportar mucho".



¿Se va Jarlan Barrera? Esto es lo que sabe Herrera.



Herrera se refirió a la posible salida de Jarlan Barrera. "En la parte física y anímica el equipo no está en condiciones de hacer transiciones de defensa a ataque. Nos queda mucho por trabajar para mejorar. Lo de Jarlan (Barrera) y su continuidad, es algo que debe preguntarse a la parte administrativa. Él es un jugador del equipo y todavía tiene contrato".



