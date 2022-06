Después de 16 años y medio, Hernán Darío Herrera vuelve a disputar una final del fútbol colombiano. En el 2005 lo logró con un club al que le dio muchas cosas, Real Cartagena, al que, además, ascendió en dos oportunidades.



Ya acumula una larga experiencia como entrenador, siempre con perfil bajo, lejos de los reflectores y de las polémicas. Se refugió en las divisiones menores de su equipo del alma, Atlético Nacional, y en un par de ocasiones ha tenido que asumir de emergencia la dirección del equipo profesional.

Herrera busca, contra Tolima, el esquivo título de Liga, tanto para él, que nunca ha podido conseguirlo como entrenador, como para el club, que no lo obtiene desde el primer semestre del 2017, al mando de Reinaldo Rueda.



A los 64 años, Herrera está dispuesto a darlo todo por Nacional: “Como entrenador de Nacional, creo que soy el más barato de todos y no es todo la plata. Si veo ese estadio como ayer, dirijo gratis. Contra Millonarios yo no iba a dirigir, estaba para ir a una clínica pero por la noche llegaron los hinchas de Nacional y, al ver en el hotel a esas personas cantando, se me quitó todo”, le dijo a Blu Radio tras conseguir el paso a la final.

Así comenzó la relación de Herrera con Nacional



Herrera tiene una relación de casi 50 años con los verdes. Nacido en Angelópolis (Antioquia) el 28 de octubre de 1957, se crio en otro municipio de ese departamento, Caldas, donde lo descubrieron un día en que la Selección de Antioquia fue a jugar un partido amistoso. Ese día, Herrera la descosió.



Poco tiempo después llegó a Nacional, aunque seguía viviendo en Caldas, poco menos de 25 kilómetros de Medellín. En febrero de 1977 debutó con el equipo profesional, en un amistoso contra Cruzeiro de Brasil, y nunca más salió del equipo. Pocos años antes, seguía los partidos de Nacional por la radio, detrás de las hazañas de los argentinos Jorge Hugo Fernández y Tito Gómez.



En esos primeros años en Nacional apareció el apodo que lo marcó para siempre, el ‘Arriero’. Se lo puso el narrador Jorge Eliécer Campuzano. Además del talento, de la calidad para manejar la pelota, también se sacrificaba para ayudar en marca. De hecho, Osvaldo Juan Zubeldía, su técnico, aplicaba psicología inversa para motivar a otros jugadores.



“Herrera corría mucho y ayudaba. Y en Nacional jugaba César Cueto, que era un jugador de un talento extraordinario, que venía de jugar el Mundial de Argentina 78, pero que no marcaba tanto. Un día, Zubeldía llegó al camerino en el intermedio, llamó a Herrera y le dijo ‘Hernancito, hijo, hacé lo que hace Cueto, corré, marcá’. Sus compañeros se miraban unos a otros. Luego, cuando ya regresaban a la cancha, Zubeldía le puso una mano en el hombro a Herrera y le dijo ‘Eso es para motivar a Cueto, que ayude’ ”, le contó Campuzano a EL TIEMPO.



En su paso por Nacional, hasta 1984, jugó 354 partidos, anotó 73 goles y ganó un título, el de 1981, año en que también fue jugador fundamental en la Selección Colombia que dirigía Carlos Salvador Bilardo, que no logró clasificar al Mundial de España, pese a un gran aporte de Herrera, que anotó goles en tres de los cuatro partidos.

Formación de Atlético Nacional en 1981, cuando fue campeón. Hernán Darío Herrera es el último de la fila de abajo. Foto: Archivo EL TIEMPO

América lo compró en 1985 e hizo parte del plantel que llegó a tres finales de la Copa Libertadores y ganó tres títulos de Liga. En 1992 colgó los guayos y comenzó a forjarse como entrenador.



Tras pasar por Real Cartagena, América, Bucaramanga y Pasto, Herrera comenzó a trabajar en las divisiones menores de Nacional en 2013. Tuvo que asumir de emergencia en 2018, cuando Jorge Almirón, que había llegado con mucha expectativa a Nacional, se fue con las manos vacías: perdió la Superliga contra Millonarios, la final de la Liga-I contra el Tolima y quedó afuera de la Libertadores en octavos de final, eliminado por Atlético Tucumán.



Alcanzó a dirigir 20 partidos y, además de ganarle la final de la Copa Colombia a Once Caldas, dejó al equipo cerca de la clasificación. Pero, inexplicablemente, los directivos cambiaron de técnico cerca del final de la fase todos contra todos. Llegó Paulo Autuori y Nacional quedó eliminado en la última fecha, tras empatar con el ya descendido Leones.



Herrera, de técnico encargado a finalista



Herrera se fue a estudiar a Europa tras ese cambio y volvió a su puesto en divisiones menores, hasta que se presentó, este año, otra emergencia: eliminado en la Libertadores en fase previa por Olimpia y con problemas en la Liga, Alejandro Restrepo, el entrenador principal, fue despedido.



En esta nueva etapa al frente de Nacional, Herrera está decidido a hablar duro. Como lo hizo cuando Juan Cruz Real, el técnico del Junior, se refirió a él como “el entrenador del otro equipo”.

Hernán Darío Herrera sirve aguardiente tras una rueda de prensa de un partido de Nacional. Foto: Juan Camilo Álvarez. Futbolred

“Para el profesor Juan Cruz Real, este que está acá es el entrenador de Nacional. Yo me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño de pura cepa, entonces este tiene nombre. Profesor Juan Cruz Real, hay que respetar también”, dijo entonces.



Herrera no olvida su origen, ni su apodo. De hecho, ha dirigido un par de partidos con una camiseta negra con el escudo de Nacional y la leyenda ‘Arriero soy’. O con otra en la que muestra el final del himno de Antioquia, modificado por la tribuna: ‘Oh Libertad, Oh Nacional’.



Vive con tanta intensidad hoy los partidos, que se pone esparadrapo en las palmas de las manos. “Me lo pongo porque en el camerino siento estrés”, explicó.



Y no tuvo reparo para aliviar las tensiones y destapar una botella de aguardiente de las que se usan como publicidad en las ruedas de prensa y repartirla, luego de ganarle al Bucaramanga, en uno de los partidos clave para llegar a la final. Herrera es auténtico, nunca reniega de su origen y quiere salir campeón el próximo domingo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc