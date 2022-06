El 14 de febrero de este año, Alejandro Restrepo fue despedido de la dirección técnica de Atlético Nacional y los directivos nombraron en su reemplazo, como interino, a Hernán Darío Herrera, un jugador histórico del club, que venía trabajando en las divisiones menores del club.

El paso como encargado de Herrera se fue alargando y el equipo comenzó a sumar y sumar puntos, hasta asegurar la clasificación, llegar a la final y ahora, este domingo, coronarse campeón de la Liga 2022-I, tras derrotar al Deportes Tolima.



(Lea también: Henry Viáfara: reveladora foto del estado actual del ex-Selección Colombia)¿Sigue siendo interino Herrera? En declaraciones a Win Sports, la semana pasada, antes de la final, el presidente de Nacional, Emilio Gutiérrez, anunció que el ‘Arriero’ seguirá como técnico en propiedad.

El sueldo de Hernán Darío Herrera, un misterio

Uno de los grandes misterios de lo ocurrido es saber cuánto se ganaba Herrera en este tiempo como técnico del primer equipo de Nacional. Fue una de las preguntas de la rueda de prensa posterior al partido en el que los verdes ganaron el título.



“Lo del sueldo, si le digo lo del sueldo, ustedes no me creen (risas)”, respondió Herrera. Y cuando intentaba explicar algo más, Giovanni Moreno, quien estaba a su lado, lo interrumpió y se despachó.



“Es campeón y es el que menos gana del fútbol profesional, de todos, estoy segurísimo. Yo le decía a él antes del partido, se lo ganó a pulso, esperemos que siga con nosotros y le reconozcan esto. Cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas, y este man estuvo ahí, la vivió desde abajo…”, dijo Gio.



Por qué mandaron a Herrera a caminar al parque Botero

Moreno terminó revelando una situación difícil que vivió Herrera. “La gente no sabe la historia de él, porque no le gusta hablar de él, pero lo mandaron a caminar por allá a la plaza Botero… Le tocó duro, por eso me alegro por él, la situación que vivió. No necesito decírselo, porque ya me iba a retirar, pero se merece que lo dejen trabajar, que le paguen lo que se debe ganar”, aseguró.

Giovanni Moreno y Hernán Darío Herrera Foto: YouTube: Dimayor



¿Qué pasó? Herrera salió al paso y explicó a qué se refería su jugador más experimentado. “Cuando Gio dice que me mandaron a caminar a la plaza Botero es porque hice un reclamo a una persona de Nacional. Me dijo que, si no le gustaba así, por la plaza de Botero hay mucha gente caminando. No sabía que esa persona es ahora el campeón con Nacional ahora, entonces, sigamos caminando por la plaza de Botero. Fue un dolor muy grande cuando escuché esa frase, pero bueno, son cosas que le pasan a uno, a seguir adelante”, confesó.



Herrera fue enfático y agradecido con sus compañeros en las divisiones menores de Nacional.



“Les voy a pedir un favor as todos, Hoy (domingo) vamos a estar en la 70: quiero invitar a unos amigos míos que hicieron parte de las menores de Nacional, que lo que este equipo ahora ellos también tienen su ADN y su parte de trabajo, el señor Diego Mazo, el señor Sergio Rojo, tengo a Prono Velásquez, Jimmy Arango, León Villa, Nicolás Erazo. Esos que nombre ahora los quiero en la tarima de la 70, esos son mis amigos, y los preparadores físicos, que son Julián y Daniel, los quiero al lado mío. Si me están escuchando, los quiero ver allá”, enfatizó el nuevo técnico campeón del fútbol colombiano.



